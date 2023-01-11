https://ria.ru/20230111/krizis-1844114822.html

Россия в случае мирового кризиса может стать точкой роста, считает эксперт

Россия в случае мирового кризиса может стать точкой роста, считает эксперт - РИА Новости, 11.01.2023

Россия в случае мирового кризиса может стать точкой роста, считает эксперт

Возникновение мирового кризиса в экономике является лишь вопросом времени, после его наступления новыми точками роста могут оказаться Россия, Индия и Китай,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:40

2023-01-11T13:40

2023-01-11T13:40

экономика

денис перепелица

россия

энергетический кризис

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Возникновение мирового кризиса в экономике является лишь вопросом времени, после его наступления новыми точками роста могут оказаться Россия, Индия и Китай, такое мнение выразил РИА Новости заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени. Г.В. Плеханова Денис Перепелица. Ранее американский экономист Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, в интервью газете El Mundo заявил, что мировое сообщество в течение десяти лет столкнется с "матерью всех долговых кризисов". Рубини отметил также, что пессимистично относится к консенсусу относительно того, что в 2023 году во многих странах будет наблюдаться экономический рост. "Кризисные явления в экономике носят цикличный характер, поэтому рассчитывать на бесконечный рост нельзя. Кроме того, существует предел экономического роста, связанный с объективными потребностями общества. К 2023 году в мире сложился кризис перепроизводства", - указал Перепелица. Он пояснил, что частично эта проблема была "отодвинута" за счет пандемии коронавируса и глобальных локдаунов. Однако, чем дальше отодвигается кризис, тем он становится глубже и продолжительнее. "Очевидно одно - кризис уже не просто готов начаться, он перезрел и его наступление просто вопрос времени, а рост экономики в 2023 году возможен только на фоне очень высокой инфляции при активном государственном стимулировании. После наступления кризиса мир будет стараться найти новые точки роста, которыми вероятнее всего окажутся Россия, Индия и Китай", - отметил эксперт. Суть любого кризиса - перераспределение ресурсов и смена собственников и этот новый масштабный кризис не станет исключением, добавил он. В результате возможно произойдет трансформация мировой финансовой системы, формирование единого валютного рынка с преобладанием новых цифровых фиатных валют, заключил Перепелица.

https://ria.ru/20230104/krizis-1843005255.html

https://ria.ru/20230103/rubl-1842455110.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, денис перепелица, россия, энергетический кризис