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Россия в случае мирового кризиса может стать точкой роста, считает эксперт - РИА Новости, 11.01.2023
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Россия в случае мирового кризиса может стать точкой роста, считает эксперт
Россия в случае мирового кризиса может стать точкой роста, считает эксперт - РИА Новости, 11.01.2023
Россия в случае мирового кризиса может стать точкой роста, считает эксперт
Возникновение мирового кризиса в экономике является лишь вопросом времени, после его наступления новыми точками роста могут оказаться Россия, Индия и Китай,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:40
2023-01-11T13:40
экономика
денис перепелица
россия
энергетический кризис
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Возникновение мирового кризиса в экономике является лишь вопросом времени, после его наступления новыми точками роста могут оказаться Россия, Индия и Китай, такое мнение выразил РИА Новости заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени. Г.В. Плеханова Денис Перепелица. Ранее американский экономист Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, в интервью газете El Mundo заявил, что мировое сообщество в течение десяти лет столкнется с "матерью всех долговых кризисов". Рубини отметил также, что пессимистично относится к консенсусу относительно того, что в 2023 году во многих странах будет наблюдаться экономический рост. "Кризисные явления в экономике носят цикличный характер, поэтому рассчитывать на бесконечный рост нельзя. Кроме того, существует предел экономического роста, связанный с объективными потребностями общества. К 2023 году в мире сложился кризис перепроизводства", - указал Перепелица. Он пояснил, что частично эта проблема была "отодвинута" за счет пандемии коронавируса и глобальных локдаунов. Однако, чем дальше отодвигается кризис, тем он становится глубже и продолжительнее. "Очевидно одно - кризис уже не просто готов начаться, он перезрел и его наступление просто вопрос времени, а рост экономики в 2023 году возможен только на фоне очень высокой инфляции при активном государственном стимулировании. После наступления кризиса мир будет стараться найти новые точки роста, которыми вероятнее всего окажутся Россия, Индия и Китай", - отметил эксперт. Суть любого кризиса - перераспределение ресурсов и смена собственников и этот новый масштабный кризис не станет исключением, добавил он. В результате возможно произойдет трансформация мировой финансовой системы, формирование единого валютного рынка с преобладанием новых цифровых фиатных валют, заключил Перепелица.
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экономика, денис перепелица, россия, энергетический кризис
Экономика, Денис Перепелица, Россия, Энергетический кризис
13:40 11.01.2023
 
Россия в случае мирового кризиса может стать точкой роста, считает эксперт

Эксперт Перепелица: Россия в случае мирового кризиса может стать новой точкой роста

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Возникновение мирового кризиса в экономике является лишь вопросом времени, после его наступления новыми точками роста могут оказаться Россия, Индия и Китай, такое мнение выразил РИА Новости заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.
Ранее американский экономист Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, в интервью газете El Mundo заявил, что мировое сообщество в течение десяти лет столкнется с "матерью всех долговых кризисов". Рубини отметил также, что пессимистично относится к консенсусу относительно того, что в 2023 году во многих странах будет наблюдаться экономический рост.
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"Кризисные явления в экономике носят цикличный характер, поэтому рассчитывать на бесконечный рост нельзя. Кроме того, существует предел экономического роста, связанный с объективными потребностями общества. К 2023 году в мире сложился кризис перепроизводства", - указал Перепелица.
Он пояснил, что частично эта проблема была "отодвинута" за счет пандемии коронавируса и глобальных локдаунов. Однако, чем дальше отодвигается кризис, тем он становится глубже и продолжительнее.
"Очевидно одно - кризис уже не просто готов начаться, он перезрел и его наступление просто вопрос времени, а рост экономики в 2023 году возможен только на фоне очень высокой инфляции при активном государственном стимулировании. После наступления кризиса мир будет стараться найти новые точки роста, которыми вероятнее всего окажутся Россия, Индия и Китай", - отметил эксперт.
Суть любого кризиса - перераспределение ресурсов и смена собственников и этот новый масштабный кризис не станет исключением, добавил он. В результате возможно произойдет трансформация мировой финансовой системы, формирование единого валютного рынка с преобладанием новых цифровых фиатных валют, заключил Перепелица.
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ЭкономикаДенис ПерепелицаРоссияЭнергетический кризис
 
 
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