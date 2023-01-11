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Москвичам рассказали о погоде на Крещение - РИА Новости, 11.01.2023
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Москвичам рассказали о погоде на Крещение
Москвичам рассказали о погоде на Крещение - РИА Новости, 11.01.2023
Москвичам рассказали о погоде на Крещение
Сильных морозов на Крещение в столице в этом году не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:23
2023-01-11T19:21
общество
москва
погода
россия
татьяна позднякова
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сильных морозов на Крещение в столице в этом году не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Преобладающая температура будет слабо отрицательная… крещенских морозов не предвидится, вот сейчас так видится синоптический процесс на конец второй декады января", - рассказала Позднякова.Также она отметила, что в отдельные дни на следующей неделе возможен снег, от небольшого до умеренного, но, вероятнее всего, он будет идти в начале недели.
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общество, москва, погода, россия, татьяна позднякова
Общество, Москва, Погода, Россия, Татьяна Позднякова
13:23 11.01.2023 (обновлено: 19:21 11.01.2023)
 
Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Специалист метеобюро Позднякова: сильных морозов в Москве на Крещение не ожидается

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкУчастник клуба зимнего плавания "Строгино" во время крещенских купаний в Москве-реке
Участник клуба зимнего плавания Строгино во время крещенских купаний в Москве-реке - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участник клуба зимнего плавания "Строгино" во время крещенских купаний в Москве-реке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сильных морозов на Крещение в столице в этом году не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Преобладающая температура будет слабо отрицательная… крещенских морозов не предвидится, вот сейчас так видится синоптический процесс на конец второй декады января", - рассказала Позднякова.
Также она отметила, что в отдельные дни на следующей неделе возможен снег, от небольшого до умеренного, но, вероятнее всего, он будет идти в начале недели.
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 11:05
Синоптик сообщила о сильном потеплении в Москве на выходных
 
ОбществоМоскваПогодаРоссияТатьяна Позднякова
 
 
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