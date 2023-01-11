https://ria.ru/20230111/kreschenie-1844110062.html

Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Москвичам рассказали о погоде на Крещение - РИА Новости, 11.01.2023

Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Сильных морозов на Крещение в столице в этом году не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:23

2023-01-11T13:23

2023-01-11T19:21

общество

москва

погода

россия

татьяна позднякова

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сильных морозов на Крещение в столице в этом году не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Преобладающая температура будет слабо отрицательная… крещенских морозов не предвидится, вот сейчас так видится синоптический процесс на конец второй декады января", - рассказала Позднякова.Также она отметила, что в отдельные дни на следующей неделе возможен снег, от небольшого до умеренного, но, вероятнее всего, он будет идти в начале недели.

https://ria.ru/20230111/pogoda-1844060330.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, погода, россия, татьяна позднякова