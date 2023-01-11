https://ria.ru/20230111/kosmos-1844092537.html

НАСА согласилось с решением "Роскосмоса" по "Союзу МС-23", заявил Борисов

НАСА согласилось с решением "Роскосмоса" по "Союзу МС-23", заявил Борисов - РИА Новости, 11.01.2023

НАСА согласилось с решением "Роскосмоса" по "Союзу МС-23", заявил Борисов

Представители НАСА согласились с тем, что американский астронавт Фрэнк Рубио вернется на Землю на резервном корабле "Союз МС-23", заявил гендиректор... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:28

2023-01-11T12:28

2023-01-11T12:53

наука

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

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международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Представители НАСА согласились с тем, что американский астронавт Фрэнк Рубио вернется на Землю на резервном корабле "Союз МС-23", заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. В среду "Роскосмос" сообщил, что "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения вернется на Землю в беспилотном режиме, а прилетевших на нем Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Рубио заберет "Союз МС-23". Изначально полет "МС-23" планировался 16 марта, но состоится 20 февраля, экспедиция экипажа "Союза МС-22" при этом продлевается, заявили в "Роскосмосе". "На состоявшемся накануне совете главных конструкторов в РКК "Энергия" представители НАСА согласились с выводами совета и подтвердили готовность оказать необходимое содействие", - сказал Борисов в видеоролике, распространенном "Роскосмосом". Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.

https://ria.ru/20230111/mks-1844082739.html

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Дарья Буймова

космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), земля, роскосмос, наса, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс)