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НАСА согласилось с решением "Роскосмоса" по "Союзу МС-23", заявил Борисов - РИА Новости, 11.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230111/kosmos-1844092537.html
НАСА согласилось с решением "Роскосмоса" по "Союзу МС-23", заявил Борисов
НАСА согласилось с решением "Роскосмоса" по "Союзу МС-23", заявил Борисов - РИА Новости, 11.01.2023
НАСА согласилось с решением "Роскосмоса" по "Союзу МС-23", заявил Борисов
Представители НАСА согласились с тем, что американский астронавт Фрэнк Рубио вернется на Землю на резервном корабле "Союз МС-23", заявил гендиректор... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:28
2023-01-11T12:53
наука
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
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роскосмос
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ркк "энергия"
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Представители НАСА согласились с тем, что американский астронавт Фрэнк Рубио вернется на Землю на резервном корабле "Союз МС-23", заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. В среду "Роскосмос" сообщил, что "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения вернется на Землю в беспилотном режиме, а прилетевших на нем Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Рубио заберет "Союз МС-23". Изначально полет "МС-23" планировался 16 марта, но состоится 20 февраля, экспедиция экипажа "Союза МС-22" при этом продлевается, заявили в "Роскосмосе". "На состоявшемся накануне совете главных конструкторов в РКК "Энергия" представители НАСА согласились с выводами совета и подтвердили готовность оказать необходимое содействие", - сказал Борисов в видеоролике, распространенном "Роскосмосом". Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.
https://ria.ru/20230111/mks-1844082739.html
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), земля, роскосмос, наса, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Земля, Роскосмос, НАСА, РКК "Энергия", Международная космическая станция (МКС)
12:28 11.01.2023 (обновлено: 12:53 11.01.2023)
 
НАСА согласилось с решением "Роскосмоса" по "Союзу МС-23", заявил Борисов

Глава "Роскосмоса" Борисов: НАСА согласилось с тем, что Рубио вернется на "Союзе МС-23"

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Представители НАСА согласились с тем, что американский астронавт Фрэнк Рубио вернется на Землю на резервном корабле "Союз МС-23", заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
В среду "Роскосмос" сообщил, что "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения вернется на Землю в беспилотном режиме, а прилетевших на нем Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Рубио заберет "Союз МС-23". Изначально полет "МС-23" планировался 16 марта, но состоится 20 февраля, экспедиция экипажа "Союза МС-22" при этом продлевается, заявили в "Роскосмосе".
Пуск РН Союз - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 12:05
"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа
"На состоявшемся накануне совете главных конструкторов в РКК "Энергия" представители НАСА согласились с выводами совета и подтвердили готовность оказать необходимое содействие", - сказал Борисов в видеоролике, распространенном "Роскосмосом".
Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.
МКС - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 12:07Наука
В "Роскосмосе" рассказали о вариантах эвакуации экипажа МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)ЗемляРоскосмосНАСАРКК "Энергия"Международная космическая станция (МКС)
 
 
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