https://ria.ru/20230111/kosmos-1844092537.html
НАСА согласилось с решением "Роскосмоса" по "Союзу МС-23", заявил Борисов
НАСА согласилось с решением "Роскосмоса" по "Союзу МС-23", заявил Борисов - РИА Новости, 11.01.2023
НАСА согласилось с решением "Роскосмоса" по "Союзу МС-23", заявил Борисов
Представители НАСА согласились с тем, что американский астронавт Фрэнк Рубио вернется на Землю на резервном корабле "Союз МС-23", заявил гендиректор... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:28
2023-01-11T12:28
2023-01-11T12:53
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Представители НАСА согласились с тем, что американский астронавт Фрэнк Рубио вернется на Землю на резервном корабле "Союз МС-23", заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. В среду "Роскосмос" сообщил, что "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения вернется на Землю в беспилотном режиме, а прилетевших на нем Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Рубио заберет "Союз МС-23". Изначально полет "МС-23" планировался 16 марта, но состоится 20 февраля, экспедиция экипажа "Союза МС-22" при этом продлевается, заявили в "Роскосмосе". "На состоявшемся накануне совете главных конструкторов в РКК "Энергия" представители НАСА согласились с выводами совета и подтвердили готовность оказать необходимое содействие", - сказал Борисов в видеоролике, распространенном "Роскосмосом". Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.
https://ria.ru/20230111/mks-1844082739.html
https://ria.ru/20230111/mks-1844083387.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), земля, роскосмос, наса, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Земля, Роскосмос, НАСА, РКК "Энергия", Международная космическая станция (МКС)
12:28 11.01.2023 (обновлено: 12:53 11.01.2023)
НАСА согласилось с решением "Роскосмоса" по "Союзу МС-23", заявил Борисов
Глава "Роскосмоса" Борисов: НАСА согласилось с тем, что Рубио вернется на "Союзе МС-23"