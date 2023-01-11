https://ria.ru/20230111/koronavirus-1844264811.html
Более 11 тысяч человек умерли от COVID-19 в мире за первую неделю 2023 года
Более 11 тысяч человек умерли от COVID-19 в мире за первую неделю 2023 года - РИА Новости, 11.01.2023
Более 11 тысяч человек умерли от COVID-19 в мире за первую неделю 2023 года
Более 11 тысяч человек умерли от COVID-19, и почти 3 миллиона человек были инфицированы во всем мире в период со 2 по 8 января 2023 года, говорится в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T23:28
2023-01-11T23:28
2023-01-11T23:51
распространение коронавируса
воз
в мире
коронавирус covid-19
коронавирусы
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ЖЕНЕВА, 11 янв - РИА Новости. Более 11 тысяч человек умерли от COVID-19, и почти 3 миллиона человек были инфицированы во всем мире в период со 2 по 8 января 2023 года, говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения. Организация добавляет, что это означает сокращение еженедельных случаев заболевания и смертей на 9% и 12% соответственно. По данным ВОЗ, по состоянию на 8 января 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 659 миллионов подтвержденных случаев и более 6,6 миллиона смертей.
https://ria.ru/20230111/koronavirus-1844249041.html
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы
Распространение коронавируса, ВОЗ, В мире, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
23:28 11.01.2023 (обновлено: 23:51 11.01.2023)
Более 11 тысяч человек умерли от COVID-19 в мире за первую неделю 2023 года
ВОЗ: за первую неделю 2023 года в мире от COVID-19 умерли более 11 тысяч человек