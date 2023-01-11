https://ria.ru/20230111/koronavirus-1844264811.html

Более 11 тысяч человек умерли от COVID-19 в мире за первую неделю 2023 года

Более 11 тысяч человек умерли от COVID-19 в мире за первую неделю 2023 года - РИА Новости, 11.01.2023

Более 11 тысяч человек умерли от COVID-19 в мире за первую неделю 2023 года

Более 11 тысяч человек умерли от COVID-19, и почти 3 миллиона человек были инфицированы во всем мире в период со 2 по 8 января 2023 года, говорится в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T23:28

2023-01-11T23:28

2023-01-11T23:51

распространение коронавируса

воз

в мире

коронавирус covid-19

коронавирусы

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ЖЕНЕВА, 11 янв - РИА Новости. Более 11 тысяч человек умерли от COVID-19, и почти 3 миллиона человек были инфицированы во всем мире в период со 2 по 8 января 2023 года, говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения. Организация добавляет, что это означает сокращение еженедельных случаев заболевания и смертей на 9% и 12% соответственно. По данным ВОЗ, по состоянию на 8 января 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 659 миллионов подтвержденных случаев и более 6,6 миллиона смертей.

https://ria.ru/20230111/koronavirus-1844249041.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воз, в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы