https://ria.ru/20230111/koronavirus-1844059894.html

В России за сутки госпитализировали 900 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 900 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2023

В России за сутки госпитализировали 900 заболевших COVID-19

Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 46 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:04

2023-01-11T11:04

2023-01-11T11:04

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 46 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 900 человек, на 15,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 44 регионах, снижение - в 34, ситуация не изменилась в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 5 122 человека, или на 1,2% больше в сравнении с 10 января 2023 года. Выявлен 4 201 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 46 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19