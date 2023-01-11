https://ria.ru/20230111/koronavirus-1844059894.html
В России за сутки госпитализировали 900 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 900 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2023
В России за сутки госпитализировали 900 заболевших COVID-19
Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 46 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:04
2023-01-11T11:04
2023-01-11T11:04
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
россия
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 46 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 900 человек, на 15,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 44 регионах, снижение - в 34, ситуация не изменилась в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 5 122 человека, или на 1,2% больше в сравнении с 10 января 2023 года. Выявлен 4 201 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 46 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 900 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 4201 новый случай COVID-19, выздоровели 5122, умерли 46 человек