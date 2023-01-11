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В Азии заявили о комарах-мутантах, сверхустойчивых к инсектицидам - РИА Новости, 11.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230111/komary-1844072638.html
В Азии заявили о комарах-мутантах, сверхустойчивых к инсектицидам
В Азии заявили о комарах-мутантах, сверхустойчивых к инсектицидам - РИА Новости, 11.01.2023
В Азии заявили о комарах-мутантах, сверхустойчивых к инсектицидам
Команда исследователей Ганы и ряда стран Азии обнаружила, что комары, переносящие лихорадку денге и другие заболевания, выработали "пугающую устойчивость" к... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:37
2023-01-11T11:37
наука
азия
наука
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Команда исследователей Ганы и ряда стран Азии обнаружила, что комары, переносящие лихорадку денге и другие заболевания, выработали "пугающую устойчивость" к инсектицидам в некоторых частях Азии, сообщает тайский портал Thaiger. По данным исследователей, череда мутаций сделала некоторых комаров невосприимчивыми к воздействию химических веществ на основе пиретроидов, обычно используемый в инсектицидах. В отдельных случаях устойчивость насекомых "повысилась в тысячу раз". "Количество примененных инсектицидов, которое обычно способно убить почти 100% комаров, теперь убивает только около 7% насекомых. Даже десятикратная доза убила только 30% сверхустойчивых комаров-мутантов", - говорится в исследовании. По оценке исследователей, человечеству "срочно необходимы новые методы борьбы" с комарами-мутантами. Ученые предложили несколько решений, включая разработку большего количества типов химических веществ для борьбы с комарами, чтобы люди могли чередовать их с инсектицидами и снизили вероятность мутации. "Устойчивые к инсектицидам насекомые были известной проблемой в течение многих лет, но теперь исследования показывают, что масштабы ситуации намного шире, чем предполагалось ранее", - пишет Thaiger.
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азия, наука
Наука, Азия, Наука
11:37 11.01.2023
 
В Азии заявили о комарах-мутантах, сверхустойчивых к инсектицидам

В Азии ученые сообщили о комарах-мутантах, в тысячу раз более устойчивых к инсектицидам

© Pixabay / ekamelevКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Pixabay / ekamelev
Комар. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Команда исследователей Ганы и ряда стран Азии обнаружила, что комары, переносящие лихорадку денге и другие заболевания, выработали "пугающую устойчивость" к инсектицидам в некоторых частях Азии, сообщает тайский портал Thaiger.
По данным исследователей, череда мутаций сделала некоторых комаров невосприимчивыми к воздействию химических веществ на основе пиретроидов, обычно используемый в инсектицидах. В отдельных случаях устойчивость насекомых "повысилась в тысячу раз".
"Количество примененных инсектицидов, которое обычно способно убить почти 100% комаров, теперь убивает только около 7% насекомых. Даже десятикратная доза убила только 30% сверхустойчивых комаров-мутантов", - говорится в исследовании.
По оценке исследователей, человечеству "срочно необходимы новые методы борьбы" с комарами-мутантами. Ученые предложили несколько решений, включая разработку большего количества типов химических веществ для борьбы с комарами, чтобы люди могли чередовать их с инсектицидами и снизили вероятность мутации.
"Устойчивые к инсектицидам насекомые были известной проблемой в течение многих лет, но теперь исследования показывают, что масштабы ситуации намного шире, чем предполагалось ранее", - пишет Thaiger.
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