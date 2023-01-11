https://ria.ru/20230111/komary-1844072638.html
В Азии заявили о комарах-мутантах, сверхустойчивых к инсектицидам
В Азии заявили о комарах-мутантах, сверхустойчивых к инсектицидам - РИА Новости, 11.01.2023
В Азии заявили о комарах-мутантах, сверхустойчивых к инсектицидам
Команда исследователей Ганы и ряда стран Азии обнаружила, что комары, переносящие лихорадку денге и другие заболевания, выработали "пугающую устойчивость" к... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:37
2023-01-11T11:37
2023-01-11T11:37
наука
азия
наука
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Команда исследователей Ганы и ряда стран Азии обнаружила, что комары, переносящие лихорадку денге и другие заболевания, выработали "пугающую устойчивость" к инсектицидам в некоторых частях Азии, сообщает тайский портал Thaiger. По данным исследователей, череда мутаций сделала некоторых комаров невосприимчивыми к воздействию химических веществ на основе пиретроидов, обычно используемый в инсектицидах. В отдельных случаях устойчивость насекомых "повысилась в тысячу раз". "Количество примененных инсектицидов, которое обычно способно убить почти 100% комаров, теперь убивает только около 7% насекомых. Даже десятикратная доза убила только 30% сверхустойчивых комаров-мутантов", - говорится в исследовании. По оценке исследователей, человечеству "срочно необходимы новые методы борьбы" с комарами-мутантами. Ученые предложили несколько решений, включая разработку большего количества типов химических веществ для борьбы с комарами, чтобы люди могли чередовать их с инсектицидами и снизили вероятность мутации. "Устойчивые к инсектицидам насекомые были известной проблемой в течение многих лет, но теперь исследования показывают, что масштабы ситуации намного шире, чем предполагалось ранее", - пишет Thaiger.
https://ria.ru/20200922/immunitet-1577583235.html
азия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азия, наука
В Азии заявили о комарах-мутантах, сверхустойчивых к инсектицидам
В Азии ученые сообщили о комарах-мутантах, в тысячу раз более устойчивых к инсектицидам
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Команда исследователей Ганы и ряда стран Азии обнаружила, что комары, переносящие лихорадку денге и другие заболевания, выработали "пугающую устойчивость" к инсектицидам в некоторых частях Азии, сообщает тайский портал Thaiger
.
По данным исследователей, череда мутаций сделала некоторых комаров невосприимчивыми к воздействию химических веществ на основе пиретроидов, обычно используемый в инсектицидах. В отдельных случаях устойчивость насекомых "повысилась в тысячу раз".
"Количество примененных инсектицидов, которое обычно способно убить почти 100% комаров, теперь убивает только около 7% насекомых. Даже десятикратная доза убила только 30% сверхустойчивых комаров-мутантов", - говорится в исследовании.
По оценке исследователей, человечеству "срочно необходимы новые методы борьбы" с комарами-мутантами. Ученые предложили несколько решений, включая разработку большего количества типов химических веществ для борьбы с комарами, чтобы люди могли чередовать их с инсектицидами и снизили вероятность мутации.
"Устойчивые к инсектицидам насекомые были известной проблемой в течение многих лет, но теперь исследования показывают, что масштабы ситуации намного шире, чем предполагалось ранее", - пишет Thaiger.