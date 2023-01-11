https://ria.ru/20230111/kharkov-1844050730.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 11.01.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в Харькове после окончания воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:36

2023-01-11T10:36

2023-01-11T10:38

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830499000_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2dfa37338e518305c25ca629b17ee04d.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове после окончания воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ."Сообщают о взрывах в Харькове сразу после отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского интернет-издания "Клименко тайм".Ранее утром в среду в Харькове и области была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230111/dnr-1844040064.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьков, украина