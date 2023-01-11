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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 11.01.2023
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 11.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове после окончания воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:36
2023-01-11T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове после окончания воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ."Сообщают о взрывах в Харькове сразу после отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского интернет-издания "Клименко тайм".Ранее утром в среду в Харькове и области была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
10:36 11.01.2023 (обновлено: 10:38 11.01.2023)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, где объявляли воздушную тревогу

© Фото очевидцаХарьков
Харьков
© Фото очевидца
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове после окончания воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
"Сообщают о взрывах в Харькове сразу после отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского интернет-издания "Клименко тайм".
Ранее утром в среду в Харькове и области была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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