https://ria.ru/20230111/khabarovsk-1844026970.html
Губернатор сообщил, что работа над мастер-планом Хабаровска почти закончена
Губернатор сообщил, что работа над мастер-планом Хабаровска почти закончена - РИА Новости, 11.01.2023
Губернатор сообщил, что работа над мастер-планом Хабаровска почти закончена
Работа над мастер-планом Хабаровска подходит к концу, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T07:42
2023-01-11T07:42
2023-01-11T11:14
михаил дегтярев
хабаровск
дальний восток
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_43d5521e3f738be3d397008ffffa70d8.jpg
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Работа над мастер-планом Хабаровска подходит к концу, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава региона провел рабочую встречу с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. С градоначальником губернатор обсудил ключевые итоги 2022 года: развитие экономики, исполнение бюджета, реализацию национальных и инвестпроектов, ход строительства жилья и социальных объектов на территории города. "Сейчас мы заканчиваем работу над мастер-планом вместе с госкорпорацией "ВЭБ.РФ", ведущими специалистами градостроительной отрасли и мэрией. В Хабаровске складывается крепкая управленческая команда. Это важно, потому что сразу отражается на экономике, деловой активности и настроениях людей", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после встречи. Глава региона рассказал, что мэр доложил ему, что в наступившем году планируется сдать сразу несколько социально значимых объектов в Хабаровске: две школы на 1100 мест каждая (в микрорайоне "Строитель" и по улице Демьяна Бедного) и два детсада (по улицам Запарина и Шатова). Многие из проектов реализуются по механизму государственно-частного партнерства. Еще ряд концессий готовится к заключению – на возведение детсада в микрорайоне "Волочаевский городок" и спорткомплекса с 50-метровым бассейном на территории стадиона "Энергетик". "Будет завершена реконструкция легендарной Тургеневской лестницы, расселено из аварийного жилфонда около 900 хабаровчан, отремонтировано более 40 участков дорог, а это минимум 30 километров. Продолжится строительство Хабаровской ТЭЦ-4 и тепломагистрали ТМ-35 в микрорайоне "Ореховая сопка", - поделился итогами беседы губернатор. По его словам, такие преобразования приводят к еще более серьезным результатам, главный из них – увеличение численности населения Хабаровска. Как уточняет правительство региона, население города растет третий год подряд. В целом, рассказал губернатор, прошлый год для города был успешным. В региональном центре сохранилась положительная динамика в обороте крупных и средних организаций, объеме инвестиций в основной капитал. Доходы бюджета составили 19,5 миллиардов рублей, что почти на 6% превышает прошлогодний объем. При этом более 60% всех расходов было направлено на социальную сферу. При содействии краевого правительства Хабаровск активно участвует в реализации нацпроектов: "Образование", "Демография", "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Культура", "Экология". Общий бюджет мероприятий – около 1,6 миллиарда рублей. По федеральной программе "1000 дворов" и за счет средств местной казны благоустроены 119 дворовых территорий, объединяющие 243 многоквартирных дома. В городе создано около 240 территориальных общественных самоуправлений. "Исторически и фактически Хабаровск не только столица края, но и Дальнего Востока. Без преувеличения это бриллиант всего макрорегиона и поэтому он должен блистать по всем направлениям развития. Крупнейшие проекты федерального уровня, которые инициированы региональным правительством, находятся здесь: Дальневосточный художественный музей, межвузовский кампус, одна из самых протяженных набережных в стране, Центр экстремальных видов спорта и Центр уличного баскетбола. Еще раз обсудили с мэром 165-летие города. Празднование должно пройти на достойном уровне", - заключил Дегтярев.Накануне глава региона анонсировал также 85-летие Хабаровского края. В 2023 году свой 165-й день рождения отметит также Хабаровск. В этом году "Гавани императора Николая"(Советская Гавань) исполнится 170 лет, Ульчскому району - 90 лет, городу Амурску - 65 лет, Амурскому району – 60, рабочему поселку Ванино - 65 лет, а Ванинскому району – 50. Поселок Солнечный в текущем году отметит 60-летний юбилей.
https://ria.ru/20221114/zhile-1831255005.html
https://ria.ru/20221215/khabarovsk-1838764247.html
https://ria.ru/20221207/khabarovsk-1836851490.html
хабаровск
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1928f569108e5d79cd35ac132e6a9f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, хабаровск, дальний восток
Михаил Дегтярев, Хабаровск, Дальний Восток, Хабаровский край
07:42 11.01.2023 (обновлено: 11:14 11.01.2023)
Губернатор сообщил, что работа над мастер-планом Хабаровска почти закончена
Губернатор Хабаровского края Дегтярев: работа над мастер-планом подходит к концу
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости.
Работа над мастер-планом Хабаровска подходит к концу, сообщил
губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Глава региона провел рабочую встречу с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. С градоначальником губернатор обсудил ключевые итоги 2022 года: развитие экономики, исполнение бюджета, реализацию национальных и инвестпроектов, ход строительства жилья и социальных объектов на территории города.
"Сейчас мы заканчиваем работу над мастер-планом вместе с госкорпорацией "ВЭБ.РФ", ведущими специалистами градостроительной отрасли и мэрией. В Хабаровске складывается крепкая управленческая команда. Это важно, потому что сразу отражается на экономике, деловой активности и настроениях людей", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после встречи.
Глава региона рассказал, что мэр доложил ему, что в наступившем году планируется сдать сразу несколько социально значимых объектов в Хабаровске: две школы на 1100 мест каждая (в микрорайоне "Строитель" и по улице Демьяна Бедного) и два детсада (по улицам Запарина и Шатова). Многие из проектов реализуются по механизму государственно-частного партнерства. Еще ряд концессий готовится к заключению – на возведение детсада в микрорайоне "Волочаевский городок" и спорткомплекса с 50-метровым бассейном на территории стадиона "Энергетик".
"Будет завершена реконструкция легендарной Тургеневской лестницы, расселено из аварийного жилфонда около 900 хабаровчан, отремонтировано более 40 участков дорог, а это минимум 30 километров. Продолжится строительство Хабаровской ТЭЦ-4 и тепломагистрали ТМ-35 в микрорайоне "Ореховая сопка", - поделился итогами беседы губернатор.
По его словам, такие преобразования приводят к еще более серьезным результатам, главный из них – увеличение численности населения Хабаровска. Как уточняет правительство региона, население города растет третий год подряд.
В целом, рассказал губернатор, прошлый год для города был успешным. В региональном центре сохранилась положительная динамика в обороте крупных и средних организаций, объеме инвестиций в основной капитал. Доходы бюджета составили 19,5 миллиардов рублей, что почти на 6% превышает прошлогодний объем. При этом более 60% всех расходов было направлено на социальную сферу.
При содействии краевого правительства Хабаровск активно участвует в реализации нацпроектов: "Образование", "Демография", "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Культура", "Экология". Общий бюджет мероприятий – около 1,6 миллиарда рублей. По федеральной программе "1000 дворов" и за счет средств местной казны благоустроены 119 дворовых территорий, объединяющие 243 многоквартирных дома. В городе создано около 240 территориальных общественных самоуправлений.
"Исторически и фактически Хабаровск не только столица края, но и Дальнего Востока
. Без преувеличения это бриллиант всего макрорегиона и поэтому он должен блистать по всем направлениям развития. Крупнейшие проекты федерального уровня, которые инициированы региональным правительством, находятся здесь: Дальневосточный художественный музей, межвузовский кампус, одна из самых протяженных набережных в стране, Центр экстремальных видов спорта и Центр уличного баскетбола. Еще раз обсудили с мэром 165-летие города. Празднование должно пройти на достойном уровне", - заключил Дегтярев.
Накануне глава региона анонсировал также 85-летие Хабаровского края. В 2023 году свой 165-й день рождения отметит также Хабаровск. В этом году "Гавани императора Николая"(Советская Гавань) исполнится 170 лет, Ульчскому району - 90 лет, городу Амурску - 65 лет, Амурскому району – 60, рабочему поселку Ванино - 65 лет, а Ванинскому району – 50. Поселок Солнечный в текущем году отметит 60-летний юбилей.