https://ria.ru/20230111/karta-1844055195.html
Более 56 тысяч липчан получили Пушкинскую карту в 2022 году
Более 56 тысяч липчан получили Пушкинскую карту в 2022 году - РИА Новости, 11.01.2023
Более 56 тысяч липчан получили Пушкинскую карту в 2022 году
Обладателями Пушкинской карты в 2022 году стали 56457 жителей Липецкой области в возрасте от 14 до 22 лет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:53
2023-01-11T10:53
2023-01-11T10:53
липецкая область
липецк
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Обладателями Пушкинской карты в 2022 году стали 56457 жителей Липецкой области в возрасте от 14 до 22 лет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, потратить деньги с карты можно на спектакли, выставки, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы, концерты, не только в Липецкой области, но и за её пределами. Номинал карты – 5 тысяч рублей. В 2022 году в регионе было реализовано 66673 билета по данной программе.Артамонов отметил, что в Липецкой области 46 учреждений культуры предоставляют возможность купить билеты по Пушкинской карте. Это все театры, включая театр танца "Казаки России", Областной центр культуры народного творчества и кино, областная библиотека, филармония, 16 кинозалов, оборудованных по программе Фонда кино, музеи Липецка и Ельца и др."Карта не только позволяет молодежи посещать культурные мероприятия, но и стимулирует делать это чаще, тем самым обогащая себя и свой внутренний мир. Радует, что липчане активно пользуются этой программой. Помимо нее в регионе действуют и другие проекты, приобщающие население к культуре и искусству. В их числе льготные пригласительные для отдельных категорий граждан, благотворительные показы и многое другое", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230110/naselenie-1843896529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, елец, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Елец, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Обладателями Пушкинской карты в 2022 году стали 56457 жителей Липецкой области в возрасте от 14 до 22 лет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, потратить деньги с карты можно на спектакли, выставки, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы, концерты, не только в Липецкой области, но и за её пределами. Номинал карты – 5 тысяч рублей. В 2022 году в регионе было реализовано 66673 билета по данной программе.
Артамонов отметил, что в Липецкой области 46 учреждений культуры предоставляют возможность купить билеты по Пушкинской карте. Это все театры, включая театр танца "Казаки России", Областной центр культуры народного творчества и кино, областная библиотека, филармония, 16 кинозалов, оборудованных по программе Фонда кино
, музеи Липецка
и Ельца
и др.
"Карта не только позволяет молодежи посещать культурные мероприятия, но и стимулирует делать это чаще, тем самым обогащая себя и свой внутренний мир. Радует, что липчане активно пользуются этой программой. Помимо нее в регионе действуют и другие проекты, приобщающие население к культуре и искусству. В их числе льготные пригласительные для отдельных категорий граждан, благотворительные показы и многое другое", – сказал Артамонов.