https://ria.ru/20230111/kanskiy-1844027179.html
Криминальный авторитет Канский получил восемь лет колонии
Криминальный авторитет Канский получил восемь лет колонии - РИА Новости, 11.01.2023
Криминальный авторитет Канский получил восемь лет колонии
Суд в Красноярске приговорил Константина Найбауэра к восьми годам лишения свободы по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T07:46
2023-01-11T07:46
2023-01-11T07:50
происшествия
красноярск
красноярский край
красноярский краевой суд
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_0:230:2831:1822_1920x0_80_0_0_84c11b2e156948282d851f6690fcf482.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил Константина Найбауэра к восьми годам лишения свободы по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. В сентябре 2021 года Красноярский краевой суд на основании вердикта присяжных оправдал Найбауэра, в начале 2022 года суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор. В декабре присяжные заседатели в Красноярске вынесли обвинительный вердикт и посчитали Найбауэра, известного как Костя Канский, не заслуживающим снисхождения. "Красноярский краевой суд назначил Константину Найбауэру наказание 8 лет колонии строгого режима и 1 год 6 месяцев ограничение свободы", - говорится в сообщении. В прокуратуре региона отметили, что приговор в силу еще не вступил. По версии следствия, обвиняемый с 1997 года занимал высшее положение в преступной иерархии, а лица уголовно-преступной среды, имеющие более низкий криминальный статус, обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Костя Канский имел сферу влияния в Красноярском крае и Туве, полагают правоохранители. Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
https://ria.ru/20220120/sud-1768666373.html
https://ria.ru/20220822/kriminal-1811266976.html
красноярск
красноярский край
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dc7ba29d616d83aba897018acea5db07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский край, красноярский краевой суд, новосибирск
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Красноярский краевой суд, Новосибирск
07:46 11.01.2023 (обновлено: 07:50 11.01.2023)
Криминальный авторитет Канский получил восемь лет колонии
Суд в Красноярске приговорил криминального авторитета Канского к восьми годам колонии
КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил Константина Найбауэра к восьми годам лишения свободы по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
В сентябре 2021 года Красноярский краевой суд
на основании вердикта присяжных оправдал Найбауэра, в начале 2022 года суд в Новосибирске
отменил оправдательный приговор. В декабре присяжные заседатели в Красноярске вынесли обвинительный вердикт и посчитали Найбауэра, известного как Костя Канский, не заслуживающим снисхождения.
"Красноярский краевой суд назначил Константину Найбауэру наказание 8 лет колонии строгого режима и 1 год 6 месяцев ограничение свободы", - говорится в сообщении.
В прокуратуре региона отметили, что приговор в силу еще не вступил.
По версии следствия, обвиняемый с 1997 года занимал высшее положение в преступной иерархии, а лица уголовно-преступной среды, имеющие более низкий криминальный статус, обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Костя Канский имел сферу влияния в Красноярском крае и Туве, полагают правоохранители.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ
в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.