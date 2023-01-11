https://ria.ru/20230111/kanskiy-1844027179.html

Криминальный авторитет Канский получил восемь лет колонии

Криминальный авторитет Канский получил восемь лет колонии - РИА Новости, 11.01.2023

Криминальный авторитет Канский получил восемь лет колонии

Суд в Красноярске приговорил Константина Найбауэра к восьми годам лишения свободы по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T07:46

2023-01-11T07:46

2023-01-11T07:50

происшествия

красноярск

красноярский край

красноярский краевой суд

новосибирск

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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил Константина Найбауэра к восьми годам лишения свободы по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. В сентябре 2021 года Красноярский краевой суд на основании вердикта присяжных оправдал Найбауэра, в начале 2022 года суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор. В декабре присяжные заседатели в Красноярске вынесли обвинительный вердикт и посчитали Найбауэра, известного как Костя Канский, не заслуживающим снисхождения. "Красноярский краевой суд назначил Константину Найбауэру наказание 8 лет колонии строгого режима и 1 год 6 месяцев ограничение свободы", - говорится в сообщении. В прокуратуре региона отметили, что приговор в силу еще не вступил. По версии следствия, обвиняемый с 1997 года занимал высшее положение в преступной иерархии, а лица уголовно-преступной среды, имеющие более низкий криминальный статус, обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Костя Канский имел сферу влияния в Красноярском крае и Туве, полагают правоохранители. Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

https://ria.ru/20220120/sud-1768666373.html

https://ria.ru/20220822/kriminal-1811266976.html

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