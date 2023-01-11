https://ria.ru/20230111/kadyrov-1844014986.html

Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов

Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов - РИА Новости, 11.01.2023

Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов

Свыше 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в спецоперации на Украине, более 9 тысяч находятся на передовой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T00:57

2023-01-11T00:57

2023-01-11T01:20

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

магомед даудов

владимир путин

украина

россия

донбасс

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ГРОЗНЫЙ, 11 янв — РИА Новости. Свыше 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в спецоперации на Украине, более 9 тысяч находятся на передовой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава региона также отметил, что вопрос обеспечения чеченских бойцов стоит у него на первом месте, они обеспечены всем необходимым.⠀ "Я лично держу связь с командирами чеченских спецподразделений", - добавил он. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее задача заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель спецоперации - освобождение Донбасса и создание условий, обеспечивающих гарантии безопасности России.

https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843429480.html

украина

россия

донбасс

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рамзан кадыров, магомед даудов, владимир путин, украина, россия, донбасс