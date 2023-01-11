Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/kadyrov-1844014986.html
Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов
Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов - РИА Новости, 11.01.2023
Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов
Свыше 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в спецоперации на Украине, более 9 тысяч находятся на передовой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T00:57
2023-01-11T01:20
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
магомед даудов
владимир путин
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:128:1233:822_1920x0_80_0_0_92eff92bdfec119b19809d45506ec906.jpg
ГРОЗНЫЙ, 11 янв — РИА Новости. Свыше 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в спецоперации на Украине, более 9 тысяч находятся на передовой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава региона также отметил, что вопрос обеспечения чеченских бойцов стоит у него на первом месте, они обеспечены всем необходимым.⠀ "Я лично держу связь с командирами чеченских спецподразделений", - добавил он. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее задача заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель спецоперации - освобождение Донбасса и создание условий, обеспечивающих гарантии безопасности России.
https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843429480.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, магомед даудов, владимир путин, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс
00:57 11.01.2023 (обновлено: 01:20 11.01.2023)
 
Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов

Кадыров: в спецоперации на Украине приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 11 янв — РИА Новости. Свыше 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в спецоперации на Украине, более 9 тысяч находятся на передовой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Заслушал доклад Председателя Парламента ЧР, начальника Республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с начала специальной операции в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Более 9 тысяч военнослужащих на данный момент находятся на передовой", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Глава региона также отметил, что вопрос обеспечения чеченских бойцов стоит у него на первом месте, они обеспечены всем необходимым.⠀
"Я лично держу связь с командирами чеченских спецподразделений", - добавил он.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее задача заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель спецоперации - освобождение Донбасса и создание условий, обеспечивающих гарантии безопасности России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 23:21Специальная военная операция на Украине
Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровМагомед ДаудовВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала