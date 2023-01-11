00:57 11.01.2023 (обновлено: 01:20 11.01.2023)
Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов
Кадыров: в спецоперации на Украине приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 11 янв — РИА Новости. Свыше 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в спецоперации на Украине, более 9 тысяч находятся на передовой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Заслушал доклад Председателя Парламента ЧР, начальника Республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с начала специальной операции в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Более 9 тысяч военнослужащих на данный момент находятся на передовой", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Глава региона также отметил, что вопрос обеспечения чеченских бойцов стоит у него на первом месте, они обеспечены всем необходимым.⠀
"Я лично держу связь с командирами чеченских спецподразделений", - добавил он.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее задача заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель спецоперации - освобождение Донбасса и создание условий, обеспечивающих гарантии безопасности России.