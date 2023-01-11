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ЕС и НАТО создадут рабочую группу по защите критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.01.2023
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ЕС и НАТО создадут рабочую группу по защите критической инфраструктуры
ЕС и НАТО создадут рабочую группу по защите критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.01.2023
ЕС и НАТО создадут рабочую группу по защите критической инфраструктуры
Евросоюз и НАТО создадут рабочую группу для повышения защищенности европейской критической инфраструктуры на фоне недавних атак против газопроводов "Северный... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:41
2023-01-11T12:41
в мире
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Евросоюз и НАТО создадут рабочую группу для повышения защищенности европейской критической инфраструктуры на фоне недавних атак против газопроводов "Северный поток", сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Это новая область сотрудничества. Мы должны усилить сотрудничество в охране нашей инфраструктуры. Мы стали свидетелями диверсии на "Северном потоке", мы должны противостоять этому новому виду угроз. Сегодня мы запускаем рабочую группу ЕС-НАТО для устойчивой критической инфраструктуры", - сказала фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе перед семинаром ЕК с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга. По ее словам, в рамках этой рабочей группы ЕС-НАТО будут определяться угрозы критической инфраструктуре, разработаны ключевые принципы повышения ее защищённости, предложены соответствующие меры. Ранее официальный представитель ЕК Дана Спинант сообщила, что расследование диверсии на "Северных потоках" ведется на национальном уровне, в Еврокомиссии нет новых данных по этим инцидентам. Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. -0-
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в мире, урсула фон дер ляйен, йенс столтенберг, россия, брюссель, европа, еврокомиссия, нато, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, владимир путин
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Йенс Столтенберг, Россия, Брюссель, Европа, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз, Северный поток, Северный поток — 2, Владимир Путин
12:41 11.01.2023
 
ЕС и НАТО создадут рабочую группу по защите критической инфраструктуры

Фон дер Ляйен: ЕС и НАТО в среду запустят рабочую группу по защите критических объектов

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Евросоюз и НАТО создадут рабочую группу для повышения защищенности европейской критической инфраструктуры на фоне недавних атак против газопроводов "Северный поток", сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Это новая область сотрудничества. Мы должны усилить сотрудничество в охране нашей инфраструктуры. Мы стали свидетелями диверсии на "Северном потоке", мы должны противостоять этому новому виду угроз. Сегодня мы запускаем рабочую группу ЕС-НАТО для устойчивой критической инфраструктуры", - сказала фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе перед семинаром ЕК с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 11:32
Французский политик заявил о желании ЕС и НАТО начать мировую войну
По ее словам, в рамках этой рабочей группы ЕС-НАТО будут определяться угрозы критической инфраструктуре, разработаны ключевые принципы повышения ее защищённости, предложены соответствующие меры.
Ранее официальный представитель ЕК Дана Спинант сообщила, что расследование диверсии на "Северных потоках" ведется на национальном уровне, в Еврокомиссии нет новых данных по этим инцидентам.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. -0-
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 02:04
Британский политолог рассказал, как в НАТО нарушили обещание по Украине
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенЙенс СтолтенбергРоссияБрюссельЕвропаЕврокомиссияНАТОЕвросоюзСеверный потокСеверный поток — 2Владимир Путин
 
 
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