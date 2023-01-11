https://ria.ru/20230111/infrastruktura-1844097086.html

ЕС и НАТО создадут рабочую группу по защите критической инфраструктуры

ЕС и НАТО создадут рабочую группу по защите критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.01.2023

ЕС и НАТО создадут рабочую группу по защите критической инфраструктуры

Евросоюз и НАТО создадут рабочую группу для повышения защищенности европейской критической инфраструктуры на фоне недавних атак против газопроводов "Северный... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:41

2023-01-11T12:41

2023-01-11T12:41

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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Евросоюз и НАТО создадут рабочую группу для повышения защищенности европейской критической инфраструктуры на фоне недавних атак против газопроводов "Северный поток", сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Это новая область сотрудничества. Мы должны усилить сотрудничество в охране нашей инфраструктуры. Мы стали свидетелями диверсии на "Северном потоке", мы должны противостоять этому новому виду угроз. Сегодня мы запускаем рабочую группу ЕС-НАТО для устойчивой критической инфраструктуры", - сказала фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе перед семинаром ЕК с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга. По ее словам, в рамках этой рабочей группы ЕС-НАТО будут определяться угрозы критической инфраструктуре, разработаны ключевые принципы повышения ее защищённости, предложены соответствующие меры. Ранее официальный представитель ЕК Дана Спинант сообщила, что расследование диверсии на "Северных потоках" ведется на национальном уровне, в Еврокомиссии нет новых данных по этим инцидентам. Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. -0-

https://ria.ru/20230111/voyna-1844069940.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, йенс столтенберг, россия, брюссель, европа, еврокомиссия, нато, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, владимир путин