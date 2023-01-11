https://ria.ru/20230111/gorlovka-1844111189.html

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены семь домов

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены семь домов - РИА Новости, 11.01.2023

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены семь домов

Здание поселкового совета и семь жилых домов в Горловке повреждены из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:26

2023-01-11T13:26

2023-01-11T13:26

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Здание поселкового совета и семь жилых домов в Горловке повреждены из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): улица Готвальда, 27 - зафиксированы прямые попадания в здание Поселкового совета", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Кроме того, в Горловке повреждены семь жилых домов, два газопровода и автомобиль. В ведомстве добавили, что в городе обесточены 11 трансформаторных подстанций. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска за 15 минут выпустили по Горловке 14 снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230111/donbass-1844060482.html

https://ria.ru/20230111/obstrel-1844110260.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол