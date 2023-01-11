Рейтинг@Mail.ru
Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах увеличится на 20 процентов - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/fond-1844203953.html
Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах увеличится на 20 процентов
Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах увеличится на 20 процентов - РИА Новости, 11.01.2023
Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах увеличится на 20 процентов
Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах России с 1 января увеличивается на 20%, а с 2024 года его приведут в соответствие с указами президента, заявила... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:49
2023-01-11T17:49
общество
татьяна голикова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844199233_0:33:2915:1673_1920x0_80_0_0_a1c6b044416f8e9912cbf7bab67ca416.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах России с 1 января увеличивается на 20%, а с 2024 года его приведут в соответствие с указами президента, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С 1 января 2023 года помимо того, что вводится российский МРОТ, устанавливается 25-разрядная тарифная сетка, еще и на 20% увеличивается фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, а уже с 1 января 2024 года будет обеспечено полное соответствие тем требованиям, которые установлены в РФ указами президента по заработной плате", - сказала Голикова по итогам совещания с президентом страны Владимиром Путиным. В мае 2012 года Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников - до 200%. В частности, поставленными задачами были обозначены доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе, доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования. Также была обозначена задача доведения к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе и повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. Это, как говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2012 году, даст развитие всем областям и поможет привлечь специалистов. В 2020 году со ссылкой на данные Счетной палаты сообщалось, что обозначенные показатели не были достигнуты. Год назад на совещании с кабмином Путин потребовал максимально оперативных решений, чтобы работники бюджетной сферы еще до конца 2021 года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года. Также он поручил предусмотреть потребность в средствах на исполнение майских указов и на 2022 год, попросил кабмин держать эти вопросы на контроле.
https://ria.ru/20230111/mrot-1844195299.html
https://ria.ru/20230111/putin-1844141623.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844199233_11:0:2740:2047_1920x0_80_0_0_a02a412d7b668b3f51a150b1cccf1153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна голикова, россия
Общество, Татьяна Голикова, Россия
17:49 11.01.2023
 
Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах увеличится на 20 процентов

Голикова: фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах России увеличится на 20 процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрохожие на улице Мелитополя
Прохожие на улице Мелитополя - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Прохожие на улице Мелитополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах России с 1 января увеличивается на 20%, а с 2024 года его приведут в соответствие с указами президента, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С 1 января 2023 года помимо того, что вводится российский МРОТ, устанавливается 25-разрядная тарифная сетка, еще и на 20% увеличивается фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, а уже с 1 января 2024 года будет обеспечено полное соответствие тем требованиям, которые установлены в РФ указами президента по заработной плате", - сказала Голикова по итогам совещания с президентом страны Владимиром Путиным.
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 17:26
Голикова рассказала о размере МРОТ и прожиточного минимума в новых регионах
В мае 2012 года Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников - до 200%. В частности, поставленными задачами были обозначены доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе, доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования.
Также была обозначена задача доведения к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе и повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. Это, как говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2012 году, даст развитие всем областям и поможет привлечь специалистов.
В 2020 году со ссылкой на данные Счетной палаты сообщалось, что обозначенные показатели не были достигнуты. Год назад на совещании с кабмином Путин потребовал максимально оперативных решений, чтобы работники бюджетной сферы еще до конца 2021 года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года. Также он поручил предусмотреть потребность в средствах на исполнение майских указов и на 2022 год, попросил кабмин держать эти вопросы на контроле.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 15:02
Россия оказалась готова к вызовам, которые ей предрекали, заявил Путин
 
ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала