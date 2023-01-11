https://ria.ru/20230111/fond-1844203953.html

Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах увеличится на 20 процентов

Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах увеличится на 20 процентов - РИА Новости, 11.01.2023

Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах увеличится на 20 процентов

Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах России с 1 января увеличивается на 20%, а с 2024 года его приведут в соответствие с указами президента, заявила... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:49

2023-01-11T17:49

2023-01-11T17:49

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах России с 1 января увеличивается на 20%, а с 2024 года его приведут в соответствие с указами президента, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С 1 января 2023 года помимо того, что вводится российский МРОТ, устанавливается 25-разрядная тарифная сетка, еще и на 20% увеличивается фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, а уже с 1 января 2024 года будет обеспечено полное соответствие тем требованиям, которые установлены в РФ указами президента по заработной плате", - сказала Голикова по итогам совещания с президентом страны Владимиром Путиным. В мае 2012 года Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников - до 200%. В частности, поставленными задачами были обозначены доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе, доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования. Также была обозначена задача доведения к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе и повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. Это, как говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2012 году, даст развитие всем областям и поможет привлечь специалистов. В 2020 году со ссылкой на данные Счетной палаты сообщалось, что обозначенные показатели не были достигнуты. Год назад на совещании с кабмином Путин потребовал максимально оперативных решений, чтобы работники бюджетной сферы еще до конца 2021 года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года. Также он поручил предусмотреть потребность в средствах на исполнение майских указов и на 2022 год, попросил кабмин держать эти вопросы на контроле.

https://ria.ru/20230111/mrot-1844195299.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, татьяна голикова, россия