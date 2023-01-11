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Эйфман создаст киноверсию своего балета "Русский Гамлет" - РИА Новости, 11.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230111/eyfman-1844161347.html
Эйфман создаст киноверсию своего балета "Русский Гамлет"
Эйфман создаст киноверсию своего балета "Русский Гамлет" - РИА Новости, 11.01.2023
Эйфман создаст киноверсию своего балета "Русский Гамлет"
Эйфман создаст киноверсию своего балета "Русский Гамлет" о царевиче Павле, сообщается на сайте Театра Балета Бориса Эйфмана. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:18
2023-01-11T17:18
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эйфман создаст киноверсию своего балета "Русский Гамлет" о царевиче Павле, сообщается на сайте Театра Балета Бориса Эйфмана. В главных ролях Мария Абашова (Императрица), Олег Габышев (Наследник), Любовь Андреева (Жена Наследника), Артем Лепков (Фаворит Императрицы), Игорь Субботин (Призрак отца Наследника).Съемки пройдут с 14 по 25 января в петербургском ДК имени Ленсовета.Оператор-постановщик — Сергей Трофимов. Зрители знают его по проектам "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Ирония судьбы. Продолжение", "Гоголь", "Вертинский", "Нулевой пациент", "Монастырь". "Русский Гамлет" – девятый балет Бориса Эйфмана, которые экранизировали за последние несколько лет. В числе других постановок, получивших киноверсии, "Анна Каренина" (2010), "Евгений Онегин" (2010), "Роден, ее вечный идол" (2012), "По ту сторону греха" (2013), "Up &amp; Down" (2016), "Чайковский. PRO et CONTRA" (2017), "Эффект Пигмалиона" (2020), "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" (2022).
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новости культуры, кино и сериалы, борис эйфман, балет, театр, что посмотреть , знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Борис Эйфман, Балет, Театр, что посмотреть , Знаменитости
17:18 11.01.2023
 
Эйфман создаст киноверсию своего балета "Русский Гамлет"

Борис Эйфман создаст киноверсию своего балета о царевиче Павле "Русский Гамлет"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель-директор Петербургского Академического театра балета Борис Эйфман
Художественный руководитель-директор Петербургского Академического театра балета Борис Эйфман - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эйфман создаст киноверсию своего балета "Русский Гамлет" о царевиче Павле, сообщается на сайте Театра Балета Бориса Эйфмана.
"Соединение выразительных возможностей балетного искусства с современными кинотехнологиями порождает самоценный эстетический феномен – пластическое кино. Наши спектакли, получая качественное киновоплощение, обретают новое художественное измерение", – говорит хореограф.
В главных ролях Мария Абашова (Императрица), Олег Габышев (Наследник), Любовь Андреева (Жена Наследника), Артем Лепков (Фаворит Императрицы), Игорь Субботин (Призрак отца Наследника).
Съемки пройдут с 14 по 25 января в петербургском ДК имени Ленсовета.
Оператор-постановщик — Сергей Трофимов. Зрители знают его по проектам "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Ирония судьбы. Продолжение", "Гоголь", "Вертинский", "Нулевой пациент", "Монастырь".
"Русский Гамлет" – девятый балет Бориса Эйфмана, которые экранизировали за последние несколько лет. В числе других постановок, получивших киноверсии, "Анна Каренина" (2010), "Евгений Онегин" (2010), "Роден, ее вечный идол" (2012), "По ту сторону греха" (2013), "Up & Down" (2016), "Чайковский. PRO et CONTRA" (2017), "Эффект Пигмалиона" (2020), "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" (2022).
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