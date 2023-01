https://ria.ru/20230111/eyfman-1844161347.html

Эйфман создаст киноверсию своего балета "Русский Гамлет"

Эйфман создаст киноверсию своего балета "Русский Гамлет"

2023-01-11T17:18

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эйфман создаст киноверсию своего балета "Русский Гамлет" о царевиче Павле, сообщается на сайте Театра Балета Бориса Эйфмана. В главных ролях Мария Абашова (Императрица), Олег Габышев (Наследник), Любовь Андреева (Жена Наследника), Артем Лепков (Фаворит Императрицы), Игорь Субботин (Призрак отца Наследника).Съемки пройдут с 14 по 25 января в петербургском ДК имени Ленсовета.Оператор-постановщик — Сергей Трофимов. Зрители знают его по проектам "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Ирония судьбы. Продолжение", "Гоголь", "Вертинский", "Нулевой пациент", "Монастырь". "Русский Гамлет" – девятый балет Бориса Эйфмана, которые экранизировали за последние несколько лет. В числе других постановок, получивших киноверсии, "Анна Каренина" (2010), "Евгений Онегин" (2010), "Роден, ее вечный идол" (2012), "По ту сторону греха" (2013), "Up & Down" (2016), "Чайковский. PRO et CONTRA" (2017), "Эффект Пигмалиона" (2020), "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" (2022).

