https://ria.ru/20230111/elektrichestvo-1844084451.html

На Украине зафиксировали рост дефицита мощности в энергосистеме

На Украине зафиксировали рост дефицита мощности в энергосистеме - РИА Новости, 11.01.2023

На Украине зафиксировали рост дефицита мощности в энергосистеме

Дефицит мощности в энергосистеме Украины вырос, в Днепропетровской и Харьковской областях начали применять аварийные отключения, система не в состоянии покрыть... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:08

2023-01-11T12:08

2023-01-11T12:08

в мире

украина

укрэнерго

электричество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины вырос, в Днепропетровской и Харьковской областях начали применять аварийные отключения, система не в состоянии покрыть потребление в полном объеме, сообщили в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго". На Украине на сегодняшний день действуют экстренные, аварийные, стабилизационные отключения электроэнергии, в редких случаях в некоторых областях свет отключают по графику. "Одиннадцатого января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00", говорится в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании отметили, что уже с 7.00 (8.00 мск) в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения. Сообщается, что пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждений. "В отдельных областях вследствие порывистого ветра повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы. В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий", - уточнили в компании.

https://ria.ru/20230109/otklyucheniya-1843777852.html

https://ria.ru/20230109/transformatory-1843641163.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, укрэнерго, электричество