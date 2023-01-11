Рейтинг@Mail.ru
На Украине зафиксировали рост дефицита мощности в энергосистеме - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/elektrichestvo-1844084451.html
На Украине зафиксировали рост дефицита мощности в энергосистеме
На Украине зафиксировали рост дефицита мощности в энергосистеме - РИА Новости, 11.01.2023
На Украине зафиксировали рост дефицита мощности в энергосистеме
Дефицит мощности в энергосистеме Украины вырос, в Днепропетровской и Харьковской областях начали применять аварийные отключения, система не в состоянии покрыть... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:08
2023-01-11T12:08
в мире
украина
укрэнерго
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:3448:1940_1920x0_80_0_0_27ccab509e344a33172eb07a5a47b263.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины вырос, в Днепропетровской и Харьковской областях начали применять аварийные отключения, система не в состоянии покрыть потребление в полном объеме, сообщили в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго". На Украине на сегодняшний день действуют экстренные, аварийные, стабилизационные отключения электроэнергии, в редких случаях в некоторых областях свет отключают по графику. "Одиннадцатого января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00", говорится в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании отметили, что уже с 7.00 (8.00 мск) в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения. Сообщается, что пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждений. "В отдельных областях вследствие порывистого ветра повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы. В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий", - уточнили в компании.
https://ria.ru/20230109/otklyucheniya-1843777852.html
https://ria.ru/20230109/transformatory-1843641163.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:2940:2204_1920x0_80_0_0_cd6bb44f96849b07e6e36b4bbd5bb7c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, укрэнерго, электричество
В мире, Украина, Укрэнерго, Электричество
12:08 11.01.2023
 
На Украине зафиксировали рост дефицита мощности в энергосистеме

"Укрэнерго" зафиксировало рост дефицита мощности в энергосистеме Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины вырос, в Днепропетровской и Харьковской областях начали применять аварийные отключения, система не в состоянии покрыть потребление в полном объеме, сообщили в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
На Украине на сегодняшний день действуют экстренные, аварийные, стабилизационные отключения электроэнергии, в редких случаях в некоторых областях свет отключают по графику.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 21:59
В Киеве объяснили аварийные отключения света похолоданием
"Одиннадцатого января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00", говорится в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании отметили, что уже с 7.00 (8.00 мск) в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения. Сообщается, что пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждений.
"В отдельных областях вследствие порывистого ветра повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы. В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий", - уточнили в компании.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 13:18Специальная военная операция на Украине
На Украину завезли трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов
 
В миреУкраинаУкрэнергоЭлектричество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала