https://ria.ru/20230111/elektrichestvo-1844084451.html
На Украине зафиксировали рост дефицита мощности в энергосистеме
На Украине зафиксировали рост дефицита мощности в энергосистеме - РИА Новости, 11.01.2023
На Украине зафиксировали рост дефицита мощности в энергосистеме
Дефицит мощности в энергосистеме Украины вырос, в Днепропетровской и Харьковской областях начали применять аварийные отключения, система не в состоянии покрыть... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:08
2023-01-11T12:08
2023-01-11T12:08
в мире
украина
укрэнерго
электричество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины вырос, в Днепропетровской и Харьковской областях начали применять аварийные отключения, система не в состоянии покрыть потребление в полном объеме, сообщили в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго". На Украине на сегодняшний день действуют экстренные, аварийные, стабилизационные отключения электроэнергии, в редких случаях в некоторых областях свет отключают по графику. "Одиннадцатого января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00", говорится в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании отметили, что уже с 7.00 (8.00 мск) в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения. Сообщается, что пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждений. "В отдельных областях вследствие порывистого ветра повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы. В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий", - уточнили в компании.
https://ria.ru/20230109/otklyucheniya-1843777852.html
https://ria.ru/20230109/transformatory-1843641163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, укрэнерго, электричество
В мире, Украина, Укрэнерго, Электричество
На Украине зафиксировали рост дефицита мощности в энергосистеме
"Укрэнерго" зафиксировало рост дефицита мощности в энергосистеме Украины
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Дефицит мощности в энергосистеме Украины вырос, в Днепропетровской и Харьковской областях начали применять аварийные отключения, система не в состоянии покрыть потребление в полном объеме, сообщили
в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
На Украине на сегодняшний день действуют экстренные, аварийные, стабилизационные отключения электроэнергии, в редких случаях в некоторых областях свет отключают по графику.
"Одиннадцатого января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00", говорится в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании отметили, что уже с 7.00 (8.00 мск) в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения. Сообщается, что пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждений.
"В отдельных областях вследствие порывистого ветра повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы. В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий", - уточнили в компании.