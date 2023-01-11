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В ДНР проработают вопрос демобилизации коммунальщиков - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/donbass-1844078645.html
В ДНР проработают вопрос демобилизации коммунальщиков
В ДНР проработают вопрос демобилизации коммунальщиков - РИА Новости, 11.01.2023
В ДНР проработают вопрос демобилизации коммунальщиков
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что власти намерены проработать вопрос демобилизации коммунальщиков в республике для возвращения их на рабочие места через... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:53
2023-01-11T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что власти намерены проработать вопрос демобилизации коммунальщиков в республике для возвращения их на рабочие места через спецкомиссию по спецоперации. "Власти Республики намерены проработать вопрос демобилизации коммунальщиков ДНР для их возвращения на рабочие места через спецкомиссию по СВО", - приводит слова Пушилина телеграм-канал мининформации ДНР.
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Дарья Буймова
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
11:53 11.01.2023
 
В ДНР проработают вопрос демобилизации коммунальщиков

Врио главы ДНР Пушилин: власти намерены проработать вопрос демобилизации коммунальщиков

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что власти намерены проработать вопрос демобилизации коммунальщиков в республике для возвращения их на рабочие места через спецкомиссию по спецоперации.
"Власти Республики намерены проработать вопрос демобилизации коммунальщиков ДНР для их возвращения на рабочие места через спецкомиссию по СВО", - приводит слова Пушилина телеграм-канал мининформации ДНР.
Демобилизованные студенты вузов ДНР - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 17:06Специальная военная операция на Украине
Некоторые студенты из Донбасса отказались от демобилизации, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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