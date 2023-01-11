https://ria.ru/20230111/donbass-1844078645.html

В ДНР проработают вопрос демобилизации коммунальщиков

В ДНР проработают вопрос демобилизации коммунальщиков - РИА Новости, 11.01.2023

В ДНР проработают вопрос демобилизации коммунальщиков

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что власти намерены проработать вопрос демобилизации коммунальщиков в республике для возвращения их на рабочие места через... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:53

2023-01-11T11:53

2023-01-11T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что власти намерены проработать вопрос демобилизации коммунальщиков в республике для возвращения их на рабочие места через спецкомиссию по спецоперации. "Власти Республики намерены проработать вопрос демобилизации коммунальщиков ДНР для их возвращения на рабочие места через спецкомиссию по СВО", - приводит слова Пушилина телеграм-канал мининформации ДНР.

https://ria.ru/20221207/donbass-1837012826.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика