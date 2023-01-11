https://ria.ru/20230111/donbass-1844078645.html
В ДНР проработают вопрос демобилизации коммунальщиков
В ДНР проработают вопрос демобилизации коммунальщиков - РИА Новости, 11.01.2023
В ДНР проработают вопрос демобилизации коммунальщиков
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что власти намерены проработать вопрос демобилизации коммунальщиков в республике для возвращения их на рабочие места через... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:53
2023-01-11T11:53
2023-01-11T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de41d06d4432f4a5244828355e12d147.jpg
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что власти намерены проработать вопрос демобилизации коммунальщиков в республике для возвращения их на рабочие места через спецкомиссию по спецоперации. "Власти Республики намерены проработать вопрос демобилизации коммунальщиков ДНР для их возвращения на рабочие места через спецкомиссию по СВО", - приводит слова Пушилина телеграм-канал мининформации ДНР.
https://ria.ru/20221207/donbass-1837012826.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_851ff7dbdd02064d8e28544305ac8ddf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
В ДНР проработают вопрос демобилизации коммунальщиков
Врио главы ДНР Пушилин: власти намерены проработать вопрос демобилизации коммунальщиков