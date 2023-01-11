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Украинские войска выпустили по Горловке 14 снарядов

Украинские войска выпустили по Горловке 14 снарядов - РИА Новости, 11.01.2023

Украинские войска выпустили по Горловке 14 снарядов

Украинские войска за 15 минут выпустили по Горловке в ДНР 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:05

2023-01-11T11:05

2023-01-11T11:05

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Горловке в ДНР 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-городской и Никитовский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.45 украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230111/obstrely-1844052518.html

https://ria.ru/20230111/dnr-1844038124.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато, происшествия