https://ria.ru/20230111/demografiya-1844142696.html

Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии

Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии - РИА Новости, 11.01.2023

Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии

Необходимо уделить особое внимание решению проблем в сфере демографии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:04

2023-01-11T15:04

2023-01-11T15:13

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо уделить особое внимание решению проблем в сфере демографии, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии", - сказал Путин на совещании с членами Правительства РФ.Он отметил, что властям понятно, в чем заключаются главные проблемы и как нужно к ним подходить.

https://ria.ru/20220726/naselenie-1804979299.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин