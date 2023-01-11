https://ria.ru/20230111/demografiya-1844142696.html
Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии
Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии
Необходимо уделить особое внимание решению проблем в сфере демографии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:04
2023-01-11T15:04
2023-01-11T15:13
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо уделить особое внимание решению проблем в сфере демографии, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии", - сказал Путин на совещании с членами Правительства РФ.Он отметил, что властям понятно, в чем заключаются главные проблемы и как нужно к ним подходить.
https://ria.ru/20220726/naselenie-1804979299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
15:04 11.01.2023 (обновлено: 15:13 11.01.2023)
Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии
Путин призвал уделять особое внимание решению проблем в сфере демографии