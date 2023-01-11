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Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии - РИА Новости, 11.01.2023
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Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии
Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии
Необходимо уделить особое внимание решению проблем в сфере демографии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:04
2023-01-11T15:13
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо уделить особое внимание решению проблем в сфере демографии, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии", - сказал Путин на совещании с членами Правительства РФ.Он отметил, что властям понятно, в чем заключаются главные проблемы и как нужно к ним подходить.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
15:04 11.01.2023 (обновлено: 15:13 11.01.2023)
 
Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии

Путин призвал уделять особое внимание решению проблем в сфере демографии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо уделить особое внимание решению проблем в сфере демографии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии", - сказал Путин на совещании с членами Правительства РФ.
Он отметил, что властям понятно, в чем заключаются главные проблемы и как нужно к ним подходить.
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