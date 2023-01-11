https://ria.ru/20230111/boegotovnosti-1844233984.html

В Белоруссии в гвардейском ОУЦ начали внезапную проверку боеготовности

В Белоруссии в гвардейском ОУЦ начали внезапную проверку боеготовности - РИА Новости, 11.01.2023

В Белоруссии в гвардейском ОУЦ начали внезапную проверку боеготовности

Минобороны Белоруссии сообщило, что в крупном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов для вооруженных сил страны началась внезапная... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:04

2023-01-11T19:04

2023-01-11T19:15

белоруссия

минская область

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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что в крупном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов для вооруженных сил страны началась внезапная проверка боевой готовности."Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов началась внезапная проверка вопросов боевой готовности", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Центр, который расположен в Минской области и состоит из нескольких воинских частей, является учебным соединением вооруженных сил Белоруссии и предназначен для подготовки прапорщиков, младших командиров и специалистов, идеологического актива подразделений, а также военнообученного резерва для воинских частей республики.

https://ria.ru/20230110/sverka-1843965788.html

белоруссия

минская область

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белоруссия, минская область