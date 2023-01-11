https://ria.ru/20230111/boegotovnosti-1844233984.html
В Белоруссии в гвардейском ОУЦ начали внезапную проверку боеготовности
В Белоруссии в гвардейском ОУЦ начали внезапную проверку боеготовности - РИА Новости, 11.01.2023
В Белоруссии в гвардейском ОУЦ начали внезапную проверку боеготовности
Минобороны Белоруссии сообщило, что в крупном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов для вооруженных сил страны началась внезапная... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:04
2023-01-11T19:04
2023-01-11T19:15
белоруссия
минская область
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что в крупном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов для вооруженных сил страны началась внезапная проверка боевой готовности."Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов началась внезапная проверка вопросов боевой готовности", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Центр, который расположен в Минской области и состоит из нескольких воинских частей, является учебным соединением вооруженных сил Белоруссии и предназначен для подготовки прапорщиков, младших командиров и специалистов, идеологического актива подразделений, а также военнообученного резерва для воинских частей республики.
https://ria.ru/20230110/sverka-1843965788.html
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белоруссия, минская область
Белоруссия, Минская область
19:04 11.01.2023 (обновлено: 19:15 11.01.2023)
В Белоруссии в гвардейском ОУЦ начали внезапную проверку боеготовности
Минобороны Белоруссии: в 72-м гвардейском ОУЦ начали внезапную проверку боеготовности