https://ria.ru/20230111/bank-1844074426.html
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с марта 2019 года
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с марта 2019 года - РИА Новости, 11.01.2023
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с марта 2019 года
ЦБ впервые с 2019 года зарегистрировал новый банк — ООО "Банк Точка", сообщил регулятор на своем сайте. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:43
2023-01-11T11:43
2023-01-11T12:47
экономика
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. ЦБ впервые с 2019 года зарегистрировал новый банк — ООО "Банк Точка", сообщил регулятор на своем сайте.Кредитной организации выдадут универсальную лицензию на банковские операции в рублях и иностранной валюте, а также с драгоценными металлами, и правом на привлечение вкладов от населения.По данным ЕГРЮЛ, размер капитала составляет 3,6 миллиарда рублей."Банк Точка" в основном будет оказывать дистанционные услуги и сервисы малому и среднему бизнесу.В интернет-банке "Точка" РИА Новости подтвердили, что речь идет об этой организации. Летом минувшего года СМИ сообщали, что банк "Открытие" продал "Трасту" 90% банка "Точка". А в декабре стало известно, что "Траст" планирует продажу "Точки", когда будет подходящая конъюнктура рынка.В банке рассказали, что смогут открывать новые счета на своей лицензии в первой половине 2023 года, это не отразится на клиентах. У тех, кто обслуживался в "Открытии", номера счетов останутся прежними, БИК и корсчет изменятся на реквизиты ООО "Банк Точка". Клиенты со счетами в "Киви" останутся с прежними реквизитами.
https://ria.ru/20230103/banki-1842901094.html
https://ria.ru/20230110/vvp-1843968097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Москва, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
11:43 11.01.2023 (обновлено: 12:47 11.01.2023)
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с марта 2019 года
ЦБ впервые с 2019 года принял решение о госрегистрации нового банка ООО "Банк Точка"
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
ЦБ впервые с 2019 года зарегистрировал новый банк — ООО "Банк Точка", сообщил регулятор на своем сайте
.
Кредитной организации выдадут универсальную лицензию на банковские операции в рублях и иностранной валюте, а также с драгоценными металлами, и правом на привлечение вкладов от населения.
"Лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала ООО "Банк Точка", — добавили в ЦБ.
По данным ЕГРЮЛ, размер капитала составляет 3,6 миллиарда рублей.
"Банк Точка" в основном будет оказывать дистанционные услуги и сервисы малому и среднему бизнесу.
В интернет-банке "Точка" РИА Новости подтвердили, что речь идет об этой организации. Летом минувшего года СМИ сообщали, что банк "Открытие" продал "Трасту
" 90% банка "Точка". А в декабре стало известно, что "Траст" планирует продажу "Точки", когда будет подходящая конъюнктура рынка.
В банке рассказали, что смогут открывать новые счета на своей лицензии в первой половине 2023 года, это не отразится на клиентах. У тех, кто обслуживался в "Открытии", номера счетов останутся прежними, БИК и корсчет изменятся на реквизиты ООО "Банк Точка". Клиенты со счетами в "Киви" останутся с прежними реквизитами.