https://ria.ru/20230111/bank-1844074426.html

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с марта 2019 года

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с марта 2019 года - РИА Новости, 11.01.2023

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с марта 2019 года

ЦБ впервые с 2019 года зарегистрировал новый банк — ООО "Банк Точка", сообщил регулятор на своем сайте. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:43

2023-01-11T11:43

2023-01-11T12:47

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центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. ЦБ впервые с 2019 года зарегистрировал новый банк — ООО "Банк Точка", сообщил регулятор на своем сайте.Кредитной организации выдадут универсальную лицензию на банковские операции в рублях и иностранной валюте, а также с драгоценными металлами, и правом на привлечение вкладов от населения.По данным ЕГРЮЛ, размер капитала составляет 3,6 миллиарда рублей."Банк Точка" в основном будет оказывать дистанционные услуги и сервисы малому и среднему бизнесу.В интернет-банке "Точка" РИА Новости подтвердили, что речь идет об этой организации. Летом минувшего года СМИ сообщали, что банк "Открытие" продал "Трасту" 90% банка "Точка". А в декабре стало известно, что "Траст" планирует продажу "Точки", когда будет подходящая конъюнктура рынка.В банке рассказали, что смогут открывать новые счета на своей лицензии в первой половине 2023 года, это не отразится на клиентах. У тех, кто обслуживался в "Открытии", номера счетов останутся прежними, БИК и корсчет изменятся на реквизиты ООО "Банк Точка". Клиенты со счетами в "Киви" останутся с прежними реквизитами.

https://ria.ru/20230103/banki-1842901094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, москва, россия, центральный банк рф (цб рф)