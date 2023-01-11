Гладков вручил ключи от 31 нового автобуса для белгородских школьников
Передача школьных автобусов. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 31 нового школьного автобуса, которые переданы в 13 муниципалитетов, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Белгородской области принял участие в торжественной церемонии вручения ключей от новых школьных автобусов. 31 машину получили школы из 13 муниципалитетов. Всего в текущем году школам передадут 80 новых машин", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что Белгородская область уже сделала дополнительную заявку ещё на 200 школьных автобусов, подчеркнув, что безопасность детей - приоритет для властей и выразив надежду, что в ближайшее время решение о поставках современного транспорта будет принято.
"Хочется пожелать, чтобы наши дети хорошо учились, слушались родителей и учителей, и чтобы сегодняшнее положение стало немного поспокойнее. Желаю, чтобы безопасность в приграничных территориях позволила вернуться к очному обучению, а школьные автобусы вновь выехали на дороги, и родители перестали волноваться", - приводятся в сообщении слова Гладкова.
Другие новости региона читайте здесь>>
28 декабря 2022, 07:55Белгородская областьПод Белгородом ввели в эксплуатацию школу на 1000 мест