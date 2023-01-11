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Гладков вручил ключи от 31 нового автобуса для белгородских школьников - РИА Новости, 11.01.2023
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Гладков вручил ключи от 31 нового автобуса для белгородских школьников
Гладков вручил ключи от 31 нового автобуса для белгородских школьников - РИА Новости, 11.01.2023
Гладков вручил ключи от 31 нового автобуса для белгородских школьников
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 31 нового школьного автобуса, которые переданы в 13 муниципалитетов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:23
2023-01-11T15:23
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 31 нового школьного автобуса, которые переданы в 13 муниципалитетов, сообщила пресс-служба правительства региона. Глава региона отметил, что Белгородская область уже сделала дополнительную заявку ещё на 200 школьных автобусов, подчеркнув, что безопасность детей - приоритет для властей и выразив надежду, что в ближайшее время решение о поставках современного транспорта будет принято. "Хочется пожелать, чтобы наши дети хорошо учились, слушались родителей и учителей, и чтобы сегодняшнее положение стало немного поспокойнее. Желаю, чтобы безопасность в приграничных территориях позволила вернуться к очному обучению, а школьные автобусы вновь выехали на дороги, и родители перестали волноваться", - приводятся в сообщении слова Гладкова.
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общество, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область
15:23 11.01.2023
 

Гладков вручил ключи от 31 нового автобуса для белгородских школьников

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПередача школьных автобусов
Передача школьных автобусов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Передача школьных автобусов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 31 нового школьного автобуса, которые переданы в 13 муниципалитетов, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Белгородской области принял участие в торжественной церемонии вручения ключей от новых школьных автобусов. 31 машину получили школы из 13 муниципалитетов. Всего в текущем году школам передадут 80 новых машин", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что Белгородская область уже сделала дополнительную заявку ещё на 200 школьных автобусов, подчеркнув, что безопасность детей - приоритет для властей и выразив надежду, что в ближайшее время решение о поставках современного транспорта будет принято.
"Хочется пожелать, чтобы наши дети хорошо учились, слушались родителей и учителей, и чтобы сегодняшнее положение стало немного поспокойнее. Желаю, чтобы безопасность в приграничных территориях позволила вернуться к очному обучению, а школьные автобусы вновь выехали на дороги, и родители перестали волноваться", - приводятся в сообщении слова Гладкова.

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