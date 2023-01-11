https://ria.ru/20230111/avtobusy-1844152639.html

Гладков вручил ключи от 31 нового автобуса для белгородских школьников

Гладков вручил ключи от 31 нового автобуса для белгородских школьников - РИА Новости, 11.01.2023

Гладков вручил ключи от 31 нового автобуса для белгородских школьников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 31 нового школьного автобуса, которые переданы в 13 муниципалитетов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:23

2023-01-11T15:23

2023-01-11T15:23

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 31 нового школьного автобуса, которые переданы в 13 муниципалитетов, сообщила пресс-служба правительства региона. Глава региона отметил, что Белгородская область уже сделала дополнительную заявку ещё на 200 школьных автобусов, подчеркнув, что безопасность детей - приоритет для властей и выразив надежду, что в ближайшее время решение о поставках современного транспорта будет принято. "Хочется пожелать, чтобы наши дети хорошо учились, слушались родителей и учителей, и чтобы сегодняшнее положение стало немного поспокойнее. Желаю, чтобы безопасность в приграничных территориях позволила вернуться к очному обучению, а школьные автобусы вновь выехали на дороги, и родители перестали волноваться", - приводятся в сообщении слова Гладкова.

https://ria.ru/20221228/shkola-1841802375.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вячеслав гладков, белгородская область