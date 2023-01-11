https://ria.ru/20230111/aviareysy-1844139105.html

В США отменили все авиарейсы из-за технического сбоя

В США отменили все авиарейсы из-за технического сбоя - РИА Новости, 11.01.2023

В США отменили все авиарейсы из-за технического сбоя

В США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:58

2023-01-11T14:58

2023-01-11T16:06

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов, передает телеканал NBC News.До этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об имеющихся неполадках. Ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь шла о нарушениях в функционировании программы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях."FAA работает над быстрым и безопасным решением этой проблемы, чтобы воздушное движение могло возобновить нормальную работу", — заявил министр транспорта Пит Буттиджич в своем Twitter.По последним данным онлайн-сервиса FlightAware, число отложенных рейсов в США уже превысило 1,2 тысячи, при этом полностью отменены 108 рейсов.Кроме того, американский авиарегулятор постановил отложить вылет всех внутренних рейсов до 17:00 по московскому времени.

https://ria.ru/20230102/sboy-1842884051.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, сша, в мире