14:58 11.01.2023 (обновлено: 16:06 11.01.2023)
В США отменили все авиарейсы из-за технического сбоя
В США отменили все авиарейсы из-за сбоя системы оповещения
© AP Photo / Nam Y. Huh Международный аэропорт О'Хара в Чикаго
© AP Photo / Nam Y. Huh
Международный аэропорт О'Хара в Чикаго. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов, передает телеканал NBC News.
До этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об имеющихся неполадках. Ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь шла о нарушениях в функционировании программы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях.
"FAA работает над быстрым и безопасным решением этой проблемы, чтобы воздушное движение могло возобновить нормальную работу", — заявил министр транспорта Пит Буттиджич в своем Twitter.
По последним данным онлайн-сервиса FlightAware, число отложенных рейсов в США уже превысило 1,2 тысячи, при этом полностью отменены 108 рейсов.
Кроме того, американский авиарегулятор постановил отложить вылет всех внутренних рейсов до 17:00 по московскому времени.