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В США отменили все авиарейсы из-за технического сбоя - РИА Новости, 11.01.2023
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Туризм
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В США отменили все авиарейсы из-за технического сбоя
В США отменили все авиарейсы из-за технического сбоя - РИА Новости, 11.01.2023
В США отменили все авиарейсы из-за технического сбоя
В США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:58
2023-01-11T16:06
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов, передает телеканал NBC News.До этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об имеющихся неполадках. Ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь шла о нарушениях в функционировании программы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях."FAA работает над быстрым и безопасным решением этой проблемы, чтобы воздушное движение могло возобновить нормальную работу", — заявил министр транспорта Пит Буттиджич в своем Twitter.По последним данным онлайн-сервиса FlightAware, число отложенных рейсов в США уже превысило 1,2 тысячи, при этом полностью отменены 108 рейсов.Кроме того, американский авиарегулятор постановил отложить вылет всех внутренних рейсов до 17:00 по московскому времени.
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Туризм, Новости - Туризм, США, В мире
14:58 11.01.2023 (обновлено: 16:06 11.01.2023)
 
В США отменили все авиарейсы из-за технического сбоя

В США отменили все авиарейсы из-за сбоя системы оповещения

© AP Photo / Nam Y. Huh Международный аэропорт О'Хара в Чикаго
 Международный аэропорт О'Хара в Чикаго - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Международный аэропорт О'Хара в Чикаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов, передает телеканал NBC News.
До этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об имеющихся неполадках. Ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь шла о нарушениях в функционировании программы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях.
"FAA работает над быстрым и безопасным решением этой проблемы, чтобы воздушное движение могло возобновить нормальную работу", — заявил министр транспорта Пит Буттиджич в своем Twitter.
По последним данным онлайн-сервиса FlightAware, число отложенных рейсов в США уже превысило 1,2 тысячи, при этом полностью отменены 108 рейсов.
Кроме того, американский авиарегулятор постановил отложить вылет всех внутренних рейсов до 17:00 по московскому времени.
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