https://ria.ru/20230111/artemovsk-1844131177.html
СМИ: западные и украинские аналитики призвали ВСУ оставить Артемовск
СМИ: западные и украинские аналитики призвали ВСУ оставить Артемовск - РИА Новости, 11.01.2023
СМИ: западные и украинские аналитики призвали ВСУ оставить Артемовск
Западные и украинские чиновники и аналитики призывают украинские войска оставить Артемовск, чтобы отойти на новую линию обороны, написала газета Wall Street... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:34
2023-01-11T14:34
2023-01-11T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Западные и украинские чиновники и аналитики призывают украинские войска оставить Артемовск, чтобы отойти на новую линию обороны, написала газета Wall Street Journal.По их мнению, Киев позволил втянуть себя в битву за город "на условиях России". По этой причине ВСУ потеряли силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, уточнило издание.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск идут ожесточенные бои.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230110/artemovsk-1843857592.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:34 11.01.2023 (обновлено: 16:37 11.01.2023)
СМИ: западные и украинские аналитики призвали ВСУ оставить Артемовск
WSJ: западные и украинские чиновники и аналитики призвали ВСУ отойти из Артемовска