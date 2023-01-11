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СМИ: западные и украинские аналитики призвали ВСУ оставить Артемовск - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/artemovsk-1844131177.html
СМИ: западные и украинские аналитики призвали ВСУ оставить Артемовск
СМИ: западные и украинские аналитики призвали ВСУ оставить Артемовск - РИА Новости, 11.01.2023
СМИ: западные и украинские аналитики призвали ВСУ оставить Артемовск
Западные и украинские чиновники и аналитики призывают украинские войска оставить Артемовск, чтобы отойти на новую линию обороны, написала газета Wall Street... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:34
2023-01-11T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Западные и украинские чиновники и аналитики призывают украинские войска оставить Артемовск, чтобы отойти на новую линию обороны, написала газета Wall Street Journal.По их мнению, Киев позволил втянуть себя в битву за город "на условиях России". По этой причине ВСУ потеряли силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, уточнило издание.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск идут ожесточенные бои.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230110/artemovsk-1843857592.html
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украина
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:34 11.01.2023 (обновлено: 16:37 11.01.2023)
 
СМИ: западные и украинские аналитики призвали ВСУ оставить Артемовск

WSJ: западные и украинские чиновники и аналитики призвали ВСУ отойти из Артемовска

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на окраине Артемовска
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на окраине Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Западные и украинские чиновники и аналитики призывают украинские войска оставить Артемовск, чтобы отойти на новую линию обороны, написала газета Wall Street Journal.
По их мнению, Киев позволил втянуть себя в битву за город "на условиях России". По этой причине ВСУ потеряли силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, уточнило издание.

"Некоторые из них утверждают, что имеет смысл отойти на новую линию обороны на высотах западнее Бахмута (Артемовска — Прим. ред.), пока такой отход еще можно организовать", — говорится в публикации.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск идут ожесточенные бои.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 12:16Специальная военная операция на Украине
Советник Пушилина считает, что Артемовск близок к освобождению
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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