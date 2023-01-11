https://ria.ru/20230111/artemovsk-1844131177.html

СМИ: западные и украинские аналитики призвали ВСУ оставить Артемовск

СМИ: западные и украинские аналитики призвали ВСУ оставить Артемовск - РИА Новости, 11.01.2023

СМИ: западные и украинские аналитики призвали ВСУ оставить Артемовск

Западные и украинские чиновники и аналитики призывают украинские войска оставить Артемовск, чтобы отойти на новую линию обороны, написала газета Wall Street... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:34

2023-01-11T14:34

2023-01-11T16:37

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Западные и украинские чиновники и аналитики призывают украинские войска оставить Артемовск, чтобы отойти на новую линию обороны, написала газета Wall Street Journal.По их мнению, Киев позволил втянуть себя в битву за город "на условиях России". По этой причине ВСУ потеряли силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, уточнило издание.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск идут ожесточенные бои.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230110/artemovsk-1843857592.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр