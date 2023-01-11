https://ria.ru/20230111/arbuz-1844102900.html
Обвиняемый в отравлении московской семьи арбузом продолжает отрицать вину
Обвиняемый в отравлении московской семьи арбузом продолжает отрицать вину - РИА Новости, 11.01.2023
Обвиняемый в отравлении московской семьи арбузом продолжает отрицать вину
Дезинсектор Антон Котов отказался признать вину по делу об отравлении семьи арбузом, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Захаров. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:02
2023-01-11T13:02
2023-01-11T13:38
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Дезинсектор Антон Котов отказался признать вину по делу об отравлении семьи арбузом, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Захаров. В среду Люблинский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, слушания проходят в закрытом режиме по просьбе потерпевших. "Вину он не признал", - сказал Захаров. По данным следствия, 6 сентября 2021 года Котов проводил санитарную обработку инсектицидом "Цигатрин" в "Магните" на Совхозной улице. Как указали в столичной прокуратуре, дезинсектор, "желая снизить объем своей работы, в нарушение условий договора… потребовал от представителя магазина покинуть помещение, не разъяснив порядок обработки торгового зала". После этого обвиняемый "произвел обработку зала с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузов без упаковки", сообщили в ведомстве. В семье, 7 сентября купившей арбуз в "Магните", через два дня были госпитализированы трое: мать выжила, бабушка и внучка умерли - как говорилось в релизе прокуратуры, "от химической травмы". Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев заявлял, что его сотрудник Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно. Защита сообщала, что Котов виновным себя не считает и, по данным проведенной экспертизы, "во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов". Сначала он был взят под стражу, позже меру пресечения смягчили до запрета определенных действий. Котов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ему грозит до 10 лет заключения.
https://ria.ru/20230102/uborka-1842812664.html
https://ria.ru/20221229/vykhlop-1842112325.html
https://ria.ru/20221029/otravlenie-1827767039.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
13:02 11.01.2023 (обновлено: 13:38 11.01.2023)
Обвиняемый в отравлении московской семьи арбузом продолжает отрицать вину
Дезинсектор, обвиняемый в отравлении московской семьи арбузом, отказался признать вину
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Дезинсектор Антон Котов отказался признать вину по делу об отравлении семьи арбузом, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Захаров.
В среду Люблинский суд Москвы
приступил к рассмотрению дела по существу, слушания проходят в закрытом режиме по просьбе потерпевших.
"Вину он не признал", - сказал Захаров.
По данным следствия, 6 сентября 2021 года Котов проводил санитарную обработку инсектицидом "Цигатрин" в "Магните" на Совхозной улице. Как указали в столичной прокуратуре, дезинсектор, "желая снизить объем своей работы, в нарушение условий договора… потребовал от представителя магазина покинуть помещение, не разъяснив порядок обработки торгового зала". После этого обвиняемый "произвел обработку зала с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузов без упаковки", сообщили в ведомстве.
В семье, 7 сентября купившей арбуз в "Магните", через два дня были госпитализированы трое: мать выжила, бабушка и внучка умерли - как говорилось в релизе прокуратуры, "от химической травмы".
Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев заявлял, что его сотрудник Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
Защита сообщала, что Котов виновным себя не считает и, по данным проведенной экспертизы, "во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов". Сначала он был взят под стражу, позже меру пресечения смягчили до запрета определенных действий. Котов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ
(оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ему грозит до 10 лет заключения.