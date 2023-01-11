Рейтинг@Mail.ru
В Омске экс-полицейского и его жену-пристава осудили за денежные аферы - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/afera-1844129949.html
В Омске экс-полицейского и его жену-пристава осудили за денежные аферы
В Омске экс-полицейского и его жену-пристава осудили за денежные аферы - РИА Новости, 11.01.2023
В Омске экс-полицейского и его жену-пристава осудили за денежные аферы
Кировский районный суд Омска приговорил к 5 годам колонии экс-полицейского за аферы на сумму свыше 18 миллионов рублей, которые он проворачивал со своей... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:29
2023-01-11T14:29
происшествия
омск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ОМСК, 11 янв - РИА Новости. Кировский районный суд Омска приговорил к 5 годам колонии экс-полицейского за аферы на сумму свыше 18 миллионов рублей, которые он проворачивал со своей супругой-приставом, она также получила реальный срок, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В 2018-2019 годах 39-летний фигурант, который тогда работал, как пояснили РИА Новости в прокуратуре, инспектором ДПС, обещая знакомым приобрести через свою жену, сотрудницу службы судебных приставов, автомобили или объекты недвижимости по якобы заниженной стоимости, похитил "денежные средства 13 потерпевших на общую сумму 18,6 миллиона рублей". "Суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его соучастнице назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Их судили за мошенничество в крупном и особо крупном размерах. Вину в инкриминируемых ему деяниях мужчина признал частично, его супруга своей причастности к преступлениям не признала. Полицейского уволили из органов во время следствия, сообщили агентству в прокуратуре.
https://ria.ru/20230109/izdevatelstva-1843728234.html
https://ria.ru/20230102/krazhi-1842841125.html
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
14:29 11.01.2023
 
В Омске экс-полицейского и его жену-пристава осудили за денежные аферы

В Омске экс-полицейский и его жена-пристав получили сроки за аферу с хищением денег

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 11 янв - РИА Новости. Кировский районный суд Омска приговорил к 5 годам колонии экс-полицейского за аферы на сумму свыше 18 миллионов рублей, которые он проворачивал со своей супругой-приставом, она также получила реальный срок, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В 2018-2019 годах 39-летний фигурант, который тогда работал, как пояснили РИА Новости в прокуратуре, инспектором ДПС, обещая знакомым приобрести через свою жену, сотрудницу службы судебных приставов, автомобили или объекты недвижимости по якобы заниженной стоимости, похитил "денежные средства 13 потерпевших на общую сумму 18,6 миллиона рублей".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 17:37
В Омске расследуют издевательства трэш-блогера над ребенком
"Суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его соучастнице назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.
Их судили за мошенничество в крупном и особо крупном размерах. Вину в инкриминируемых ему деяниях мужчина признал частично, его супруга своей причастности к преступлениям не признала.
Полицейского уволили из органов во время следствия, сообщили агентству в прокуратуре.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 15:07
В Омской области задержали подозреваемого в серии ограблений церквей
 
ПроисшествияОмскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала