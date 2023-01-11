https://ria.ru/20230111/afera-1844129949.html

В Омске экс-полицейского и его жену-пристава осудили за денежные аферы

В Омске экс-полицейского и его жену-пристава осудили за денежные аферы - РИА Новости, 11.01.2023

В Омске экс-полицейского и его жену-пристава осудили за денежные аферы

Кировский районный суд Омска приговорил к 5 годам колонии экс-полицейского за аферы на сумму свыше 18 миллионов рублей, которые он проворачивал со своей... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:29

2023-01-11T14:29

2023-01-11T14:29

происшествия

омск

россия

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ОМСК, 11 янв - РИА Новости. Кировский районный суд Омска приговорил к 5 годам колонии экс-полицейского за аферы на сумму свыше 18 миллионов рублей, которые он проворачивал со своей супругой-приставом, она также получила реальный срок, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В 2018-2019 годах 39-летний фигурант, который тогда работал, как пояснили РИА Новости в прокуратуре, инспектором ДПС, обещая знакомым приобрести через свою жену, сотрудницу службы судебных приставов, автомобили или объекты недвижимости по якобы заниженной стоимости, похитил "денежные средства 13 потерпевших на общую сумму 18,6 миллиона рублей". "Суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его соучастнице назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Их судили за мошенничество в крупном и особо крупном размерах. Вину в инкриминируемых ему деяниях мужчина признал частично, его супруга своей причастности к преступлениям не признала. Полицейского уволили из органов во время следствия, сообщили агентству в прокуратуре.

https://ria.ru/20230109/izdevatelstva-1843728234.html

https://ria.ru/20230102/krazhi-1842841125.html

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происшествия, омск, россия