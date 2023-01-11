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"Аэрофлот" получит 63 отечественных самолета до 2025 года - РИА Новости, 11.01.2023
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"Аэрофлот" получит 63 отечественных самолета до 2025 года
"Аэрофлот" получит 63 отечественных самолета до 2025 года - РИА Новости, 11.01.2023
"Аэрофлот" получит 63 отечественных самолета до 2025 года
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) поставит "Аэрофлоту" в ближайшие три года 63 отечественных самолета - 18 лайнеров МС-21, 34 SSJ New и 11... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:20
2023-01-11T15:28
аэрофлот
sukhoi superjet
мс-21
ту-214
экономика
денис мантуров
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) поставит "Аэрофлоту" в ближайшие три года 63 отечественных самолета - 18 лайнеров МС-21, 34 SSJ New и 11 Ту-214, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В 2023-2025 годах запланированы поставки "Аэрофлоту" 63 самолетов. Имея в виду 34 импортозамещенных "Суперджета", 18 МС-21 и 11 Ту-214", - сказал он, говоря о программе льготного лизинга воздушных судов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. На условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214.
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аэрофлот, sukhoi superjet, мс-21, ту-214, экономика, денис мантуров, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Аэрофлот, Sukhoi Superjet, МС-21, Ту-214, Экономика, Денис Мантуров, Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
15:20 11.01.2023 (обновлено: 15:28 11.01.2023)
 
"Аэрофлот" получит 63 отечественных самолета до 2025 года

Мантуров заявил, что "Аэрофлот" получит 63 SSJ, МС-21 и Ту-214 в 2023-2025 годах

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту "Пулково"
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту "Пулково". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) поставит "Аэрофлоту" в ближайшие три года 63 отечественных самолета - 18 лайнеров МС-21, 34 SSJ New и 11 Ту-214, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В 2023-2025 годах запланированы поставки "Аэрофлоту" 63 самолетов. Имея в виду 34 импортозамещенных "Суперджета", 18 МС-21 и 11 Ту-214", - сказал он, говоря о программе льготного лизинга воздушных судов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. На условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214.
Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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АэрофлотSukhoi SuperjetМС-21Ту-214ЭкономикаДенис МантуровРоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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