https://ria.ru/20230111/aeroflot-1844151175.html

"Аэрофлот" получит 63 отечественных самолета до 2025 года

"Аэрофлот" получит 63 отечественных самолета до 2025 года - РИА Новости, 11.01.2023

"Аэрофлот" получит 63 отечественных самолета до 2025 года

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) поставит "Аэрофлоту" в ближайшие три года 63 отечественных самолета - 18 лайнеров МС-21, 34 SSJ New и 11... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:20

2023-01-11T15:20

2023-01-11T15:28

аэрофлот

sukhoi superjet

мс-21

ту-214

экономика

денис мантуров

россия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) поставит "Аэрофлоту" в ближайшие три года 63 отечественных самолета - 18 лайнеров МС-21, 34 SSJ New и 11 Ту-214, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В 2023-2025 годах запланированы поставки "Аэрофлоту" 63 самолетов. Имея в виду 34 импортозамещенных "Суперджета", 18 МС-21 и 11 Ту-214", - сказал он, говоря о программе льготного лизинга воздушных судов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. На условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214.

https://ria.ru/20221125/tu-1834123810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аэрофлот, sukhoi superjet, мс-21, ту-214, экономика, денис мантуров, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак)