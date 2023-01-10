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Мезенцев назвал сроки проведения заседания Высшего госсовета СГ - РИА Новости, 10.01.2023
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https://ria.ru/20230110/zasedanie-1843930475.html
Мезенцев назвал сроки проведения заседания Высшего госсовета СГ
Мезенцев назвал сроки проведения заседания Высшего госсовета СГ - РИА Новости, 10.01.2023
Мезенцев назвал сроки проведения заседания Высшего госсовета СГ
Заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России состоится в начале 2023 года, сообщил во вторник госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:53
2023-01-10T15:53
союзное государство
александр лукашенко
белоруссия
россия
минск
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России состоится в начале 2023 года, сообщил во вторник госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. "Мы полагаем, что заседание Совета министров, который подготовит ряд предложений и проектов декретов Высшего государственного совета, как и заседание Высшего госсовета, состоятся в начале этого года", – приводит его слова агентство Sputnik Беларусь. Мезенцев уточнил, что для проведения заседаний не обязательно будет выбран январь. В понедельник он встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а после встречи рассказал журналистам, что на ближайшем заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая станет в определенной степени ответом на обстановку в Восточной Европе. Мезенцев отметил, что в повестку ближайшего заседания Высшего госсовета также предлагается включить вопрос об итогах торгово-экономического взаимодействия Белоруссии и России за отчетный период, доклад правительств о том, что сделано по реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции. По словам Мезенцева, в повестке заседания Высшего госсовета будут также вопросы, касающиеся бюджета Союзного государства, нового формата реализации нормативных актов, регламентирующих деятельность Белоруссии и России в союзном формате.
https://ria.ru/20230109/informbezopasnost-1843631592.html
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александр лукашенко, белоруссия, россия, минск, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Минск, Дмитрий Мезенцев
15:53 10.01.2023
 
Мезенцев назвал сроки проведения заседания Высшего госсовета СГ

Мезенцев анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства в начале 2023 года

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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России состоится в начале 2023 года, сообщил во вторник госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
"Мы полагаем, что заседание Совета министров, который подготовит ряд предложений и проектов декретов Высшего государственного совета, как и заседание Высшего госсовета, состоятся в начале этого года", – приводит его слова агентство Sputnik Беларусь.
Минск - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 12:45Союзное государство
Высший госсовет СГ рассмотрит концепцию информбезопасности
Мезенцев уточнил, что для проведения заседаний не обязательно будет выбран январь.
В понедельник он встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а после встречи рассказал журналистам, что на ближайшем заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая станет в определенной степени ответом на обстановку в Восточной Европе.
Мезенцев отметил, что в повестку ближайшего заседания Высшего госсовета также предлагается включить вопрос об итогах торгово-экономического взаимодействия Белоруссии и России за отчетный период, доклад правительств о том, что сделано по реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции. По словам Мезенцева, в повестке заседания Высшего госсовета будут также вопросы, касающиеся бюджета Союзного государства, нового формата реализации нормативных актов, регламентирующих деятельность Белоруссии и России в союзном формате.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияМинскДмитрий Мезенцев
 
 
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