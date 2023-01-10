https://ria.ru/20230110/zasedanie-1843930475.html

Мезенцев назвал сроки проведения заседания Высшего госсовета СГ

Мезенцев назвал сроки проведения заседания Высшего госсовета СГ - РИА Новости, 10.01.2023

Мезенцев назвал сроки проведения заседания Высшего госсовета СГ

Заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России состоится в начале 2023 года, сообщил во вторник госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:53

2023-01-10T15:53

2023-01-10T15:53

союзное государство

александр лукашенко

белоруссия

россия

минск

дмитрий мезенцев

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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России состоится в начале 2023 года, сообщил во вторник госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. "Мы полагаем, что заседание Совета министров, который подготовит ряд предложений и проектов декретов Высшего государственного совета, как и заседание Высшего госсовета, состоятся в начале этого года", – приводит его слова агентство Sputnik Беларусь. Мезенцев уточнил, что для проведения заседаний не обязательно будет выбран январь. В понедельник он встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а после встречи рассказал журналистам, что на ближайшем заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая станет в определенной степени ответом на обстановку в Восточной Европе. Мезенцев отметил, что в повестку ближайшего заседания Высшего госсовета также предлагается включить вопрос об итогах торгово-экономического взаимодействия Белоруссии и России за отчетный период, доклад правительств о том, что сделано по реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции. По словам Мезенцева, в повестке заседания Высшего госсовета будут также вопросы, касающиеся бюджета Союзного государства, нового формата реализации нормативных актов, регламентирующих деятельность Белоруссии и России в союзном формате.

https://ria.ru/20230109/informbezopasnost-1843631592.html

https://ria.ru/20230109/mediakholding-1843620770.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, белоруссия, россия, минск, дмитрий мезенцев