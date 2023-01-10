Мезенцев назвал сроки проведения заседания Высшего госсовета СГ
Мезенцев анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства в начале 2023 года
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России состоится в начале 2023 года, сообщил во вторник госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
"Мы полагаем, что заседание Совета министров, который подготовит ряд предложений и проектов декретов Высшего государственного совета, как и заседание Высшего госсовета, состоятся в начале этого года", – приводит его слова агентство Sputnik Беларусь.
Мезенцев уточнил, что для проведения заседаний не обязательно будет выбран январь.
В понедельник он встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а после встречи рассказал журналистам, что на ближайшем заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая станет в определенной степени ответом на обстановку в Восточной Европе.
Мезенцев отметил, что в повестку ближайшего заседания Высшего госсовета также предлагается включить вопрос об итогах торгово-экономического взаимодействия Белоруссии и России за отчетный период, доклад правительств о том, что сделано по реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции. По словам Мезенцева, в повестке заседания Высшего госсовета будут также вопросы, касающиеся бюджета Союзного государства, нового формата реализации нормативных актов, регламентирующих деятельность Белоруссии и России в союзном формате.