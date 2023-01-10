https://ria.ru/20230110/yaponiya-1843795473.html

В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа

В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 10.01.2023

В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа

Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Миядзаки, начато уничтожение около 100 тысяч кур, свидетельствуют данные японского... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T05:01

2023-01-10T05:01

2023-01-10T05:12

япония

миядзаки (префектура)

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ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Миядзаки, начато уничтожение около 100 тысяч кур, свидетельствуют данные японского министерства сельского хозяйства. Подозрение на заболевание возникло накануне, когда сотрудники птицефермы по производству яиц в городе Каваминами обнаружили мертвых кур-несушек. Генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Был введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. Эксперты связывают это с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц, который начался уже в конце сентября, и распространением вируса в различных регионах. Птичий грипп уже стал одной из причин взлетевших до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии. С учетом последней вспышки, по последним данным ведомства, число уничтоженных птиц в Японии в этом сезоне из-за птичьего гриппа превысило отметку в 10 миллионов, что являлось антирекордом до настоящего времени. В позапрошлом сезоне, который нанес самый масштабный ущерб птицеводству из-за птичьего гриппа, с ноября 2020 года по конец марта 2021-го было уничтожено 9,87 миллиона кур, произошло 52 вспышки в 18 префектурах.

https://ria.ru/20221002/gripp-1821021073.html

https://ria.ru/20221230/chekhiya-1842570917.html

япония

миядзаки (префектура)

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япония, миядзаки (префектура)