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В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 10.01.2023
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В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа
В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 10.01.2023
В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа
Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Миядзаки, начато уничтожение около 100 тысяч кур, свидетельствуют данные японского... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T05:01
2023-01-10T05:12
япония
миядзаки (префектура)
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ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Миядзаки, начато уничтожение около 100 тысяч кур, свидетельствуют данные японского министерства сельского хозяйства. Подозрение на заболевание возникло накануне, когда сотрудники птицефермы по производству яиц в городе Каваминами обнаружили мертвых кур-несушек. Генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Был введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. Эксперты связывают это с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц, который начался уже в конце сентября, и распространением вируса в различных регионах. Птичий грипп уже стал одной из причин взлетевших до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии. С учетом последней вспышки, по последним данным ведомства, число уничтоженных птиц в Японии в этом сезоне из-за птичьего гриппа превысило отметку в 10 миллионов, что являлось антирекордом до настоящего времени. В позапрошлом сезоне, который нанес самый масштабный ущерб птицеводству из-за птичьего гриппа, с ноября 2020 года по конец марта 2021-го было уничтожено 9,87 миллиона кур, произошло 52 вспышки в 18 префектурах.
https://ria.ru/20221002/gripp-1821021073.html
https://ria.ru/20221230/chekhiya-1842570917.html
япония
миядзаки (префектура)
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япония, миядзаки (префектура)
Япония, Миядзаки (префектура)
05:01 10.01.2023 (обновлено: 05:12 10.01.2023)
 
В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа

В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа, начато уничтожение около 100 тысяч кур

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в медиабанкМолодые курицы
Молодые курицы - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Молодые курицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Миядзаки, начато уничтожение около 100 тысяч кур, свидетельствуют данные японского министерства сельского хозяйства.
Подозрение на заболевание возникло накануне, когда сотрудники птицефермы по производству яиц в городе Каваминами обнаружили мертвых кур-несушек. Генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа.
Индюки на ферме - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября 2022, 19:02
В Британии зафиксировали худшую в истории страны вспышку птичьего гриппа
Был введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.
Эксперты связывают это с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц, который начался уже в конце сентября, и распространением вируса в различных регионах. Птичий грипп уже стал одной из причин взлетевших до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии.
С учетом последней вспышки, по последним данным ведомства, число уничтоженных птиц в Японии в этом сезоне из-за птичьего гриппа превысило отметку в 10 миллионов, что являлось антирекордом до настоящего времени. В позапрошлом сезоне, который нанес самый масштабный ущерб птицеводству из-за птичьего гриппа, с ноября 2020 года по конец марта 2021-го было уничтожено 9,87 миллиона кур, произошло 52 вспышки в 18 префектурах.
Прага - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 23:41
В Чехии произошла вспышка птичьего гриппа
 
ЯпонияМиядзаки (префектура)
 
 
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