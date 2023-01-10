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СМИ: Япония и США договорились о разработке новых ядерных реакторов
СМИ: Япония и США договорились о разработке новых ядерных реакторов - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ: Япония и США договорились о разработке новых ядерных реакторов
Япония и США достигли соглашения по расширению двустороннего сотрудничества в области разработки ядерных реакторов следующего поколения, а также по усилению... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T03:50
2023-01-10T03:50
2023-01-10T03:50
ясутоси нисимура
япония
сша
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ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Япония и США достигли соглашения по расширению двустороннего сотрудничества в области разработки ядерных реакторов следующего поколения, а также по усилению взаимодействия по энергетической безопасности. По данным агентства Киодо, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе встречи министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры и министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм. В частности, стороны условились повысить сотрудничество по разработке и строительству ядерных реакторов следующего поколения, в том числе малых модульных реакторов, "в каждой из стран, а также в третьих странах". Кроме этого, Япония и США намерены взаимодействовать в сфере обеспечения поставок сжиженного природного газа (СПГ) и по другим вопросам энергетической безопасности, отмечает агентство. Нисимура также объяснил решение правительства Японии продлить при соблюдении определенных условий срок работы существующих в стране реакторов свыше 60 лет. "Мы намерены изучить возможности сотрудничества (с США – ред.), чтобы максимально реализовать возможности существующих реакторов и создать стабильные цепочки поставок", - подчеркнул по итогам встречи японский министр.
https://ria.ru/20221113/reaktor-1831150186.html
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ясутоси нисимура, япония, сша
Ясутоси Нисимура, Япония, США
СМИ: Япония и США договорились о разработке новых ядерных реакторов
Киодо: Япония и США договорились о разработке ядерных реакторов нового поколения
ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Япония и США достигли соглашения по расширению двустороннего сотрудничества в области разработки ядерных реакторов следующего поколения, а также по усилению взаимодействия по энергетической безопасности.
По данным
агентства Киодо, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе встречи министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры
и министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм.
В частности, стороны условились повысить сотрудничество по разработке и строительству ядерных реакторов следующего поколения, в том числе малых модульных реакторов, "в каждой из стран, а также в третьих странах". Кроме этого, Япония и США намерены взаимодействовать в сфере обеспечения поставок сжиженного природного газа (СПГ) и по другим вопросам энергетической безопасности, отмечает агентство.
Нисимура также объяснил решение правительства Японии продлить при соблюдении определенных условий срок работы существующих в стране реакторов свыше 60 лет.
"Мы намерены изучить возможности сотрудничества (с США – ред.), чтобы максимально реализовать возможности существующих реакторов и создать стабильные цепочки поставок", - подчеркнул по итогам встречи японский министр.