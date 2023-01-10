Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Япония и США договорились о разработке новых ядерных реакторов - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/yaponiya-1843793756.html
СМИ: Япония и США договорились о разработке новых ядерных реакторов
СМИ: Япония и США договорились о разработке новых ядерных реакторов - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ: Япония и США договорились о разработке новых ядерных реакторов
Япония и США достигли соглашения по расширению двустороннего сотрудничества в области разработки ядерных реакторов следующего поколения, а также по усилению... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T03:50
2023-01-10T03:50
ясутоси нисимура
япония
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102157/66/1021576670_0:146:2000:1271_1920x0_80_0_0_f2803ed5f18b810bf45708e03b5c797a.jpg
ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Япония и США достигли соглашения по расширению двустороннего сотрудничества в области разработки ядерных реакторов следующего поколения, а также по усилению взаимодействия по энергетической безопасности. По данным агентства Киодо, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе встречи министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры и министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм. В частности, стороны условились повысить сотрудничество по разработке и строительству ядерных реакторов следующего поколения, в том числе малых модульных реакторов, "в каждой из стран, а также в третьих странах". Кроме этого, Япония и США намерены взаимодействовать в сфере обеспечения поставок сжиженного природного газа (СПГ) и по другим вопросам энергетической безопасности, отмечает агентство. Нисимура также объяснил решение правительства Японии продлить при соблюдении определенных условий срок работы существующих в стране реакторов свыше 60 лет. "Мы намерены изучить возможности сотрудничества (с США – ред.), чтобы максимально реализовать возможности существующих реакторов и создать стабильные цепочки поставок", - подчеркнул по итогам встречи японский министр.
https://ria.ru/20221113/reaktor-1831150186.html
https://ria.ru/20221027/reaktor-1827161329.html
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102157/66/1021576670_57:0:1945:1416_1920x0_80_0_0_b1e337fa5b2b7891ce5a67900e69cab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясутоси нисимура, япония, сша
Ясутоси Нисимура, Япония, США
03:50 10.01.2023
 
СМИ: Япония и США договорились о разработке новых ядерных реакторов

Киодо: Япония и США договорились о разработке ядерных реакторов нового поколения

© AP Photo / Koji SasaharaФлаги США и Японии в Токио. Архивное фото
Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Koji Sasahara
Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Япония и США достигли соглашения по расширению двустороннего сотрудничества в области разработки ядерных реакторов следующего поколения, а также по усилению взаимодействия по энергетической безопасности.
По данным агентства Киодо, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе встречи министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры и министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября 2022, 11:34
Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор
В частности, стороны условились повысить сотрудничество по разработке и строительству ядерных реакторов следующего поколения, в том числе малых модульных реакторов, "в каждой из стран, а также в третьих странах". Кроме этого, Япония и США намерены взаимодействовать в сфере обеспечения поставок сжиженного природного газа (СПГ) и по другим вопросам энергетической безопасности, отмечает агентство.
Нисимура также объяснил решение правительства Японии продлить при соблюдении определенных условий срок работы существующих в стране реакторов свыше 60 лет.
"Мы намерены изучить возможности сотрудничества (с США – ред.), чтобы максимально реализовать возможности существующих реакторов и создать стабильные цепочки поставок", - подчеркнул по итогам встречи японский министр.
Атомный реактор ядерной электростанции в Иране - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября 2022, 12:53
Иран начал строительство нового ядерного реактора
 
Ясутоси НисимураЯпонияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала