https://ria.ru/20230110/yakutiya-1843827247.html

Синоптики предупредили о предстоящих морозах в Якутии до -65 градусов

Синоптики предупредили о предстоящих морозах в Якутии до -65 градусов - РИА Новости, 10.01.2023

Синоптики предупредили о предстоящих морозах в Якутии до -65 градусов

На севере Якутии с 12 января ожидаются сильные морозы до минус 65 градусов по Цельсию, сообщили в Якутском управлении по Гидрометеорологии и мониторингу... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:58

2023-01-10T10:58

2023-01-10T10:59

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заречный

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республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 10 янв - РИА Новости. На севере Якутии с 12 января ожидаются сильные морозы до минус 65 градусов по Цельсию, сообщили в Якутском управлении по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным Якутского УГМС, начиная с 12 января арктическая, холодная воздушная масса с северо-запада сместится на западные, а затем центральные районы, до 16 января прогнозируются сильные морозы на большей части республики, с туманами в населенных пунктах. "Температура воздуха в Заречных, в Вилюйской группе, местами в центральных районах минус 53-58 градусов, в северо-западных, северо-восточных, местами в северных районах до минус 60-65 градусов по Цельсию", - говорится в прогнозе. Ранее сообщалось о том, что температура воздуха в селе Жилинда Якутии во вторник опустилась до минус 61 градусов.

https://ria.ru/20221228/navoz-1841881586.html

заречный

россия

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общество, заречный, россия, республика саха (якутия)