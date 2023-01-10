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Синоптики предупредили о предстоящих морозах в Якутии до -65 градусов - РИА Новости, 10.01.2023
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Синоптики предупредили о предстоящих морозах в Якутии до -65 градусов
Синоптики предупредили о предстоящих морозах в Якутии до -65 градусов - РИА Новости, 10.01.2023
Синоптики предупредили о предстоящих морозах в Якутии до -65 градусов
На севере Якутии с 12 января ожидаются сильные морозы до минус 65 градусов по Цельсию, сообщили в Якутском управлении по Гидрометеорологии и мониторингу... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:58
2023-01-10T10:59
общество
заречный
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 10 янв - РИА Новости. На севере Якутии с 12 января ожидаются сильные морозы до минус 65 градусов по Цельсию, сообщили в Якутском управлении по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным Якутского УГМС, начиная с 12 января арктическая, холодная воздушная масса с северо-запада сместится на западные, а затем центральные районы, до 16 января прогнозируются сильные морозы на большей части республики, с туманами в населенных пунктах. "Температура воздуха в Заречных, в Вилюйской группе, местами в центральных районах минус 53-58 градусов, в северо-западных, северо-восточных, местами в северных районах до минус 60-65 градусов по Цельсию", - говорится в прогнозе. Ранее сообщалось о том, что температура воздуха в селе Жилинда Якутии во вторник опустилась до минус 61 градусов.
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общество, заречный, россия, республика саха (якутия)
Общество, Заречный, Россия, Республика Саха (Якутия)
10:58 10.01.2023 (обновлено: 10:59 10.01.2023)
 
Синоптики предупредили о предстоящих морозах в Якутии до -65 градусов

Синоптики предупредили о сильных морозах до -65 градусов на севере Якутии с 12 января

© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в медиабанкМестные жители на одной из улиц города Якутска
Местные жители на одной из улиц города Якутска - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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Местные жители на одной из улиц города Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 10 янв - РИА Новости. На севере Якутии с 12 января ожидаются сильные морозы до минус 65 градусов по Цельсию, сообщили в Якутском управлении по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным Якутского УГМС, начиная с 12 января арктическая, холодная воздушная масса с северо-запада сместится на западные, а затем центральные районы, до 16 января прогнозируются сильные морозы на большей части республики, с туманами в населенных пунктах.
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"Температура воздуха в Заречных, в Вилюйской группе, местами в центральных районах минус 53-58 градусов, в северо-западных, северо-восточных, местами в северных районах до минус 60-65 градусов по Цельсию", - говорится в прогнозе.
Ранее сообщалось о том, что температура воздуха в селе Жилинда Якутии во вторник опустилась до минус 61 градусов.
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