https://ria.ru/20230110/vzyatka-1843864988.html

Экс-чиновника мэрии Хабаровска оштрафовали на 4,7 миллиона рублей за взятку

Экс-чиновника мэрии Хабаровска оштрафовали на 4,7 миллиона рублей за взятку - РИА Новости, 10.01.2023

Экс-чиновника мэрии Хабаровска оштрафовали на 4,7 миллиона рублей за взятку

Бывший начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо оштрафован на 4,7 миллиона рублей за получение взятки, сообщает... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:34

2023-01-10T12:34

2023-01-10T12:34

происшествия

хабаровск

россия

хабаровский край

взятка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ХАБАРОВСК, 10 янв - РИА Новости. Бывший начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо оштрафован на 4,7 миллиона рублей за получение взятки, сообщает прокуратура Хабаровского края. Ранее сообщалось, что с декабря 2016-го по декабрь 2017 года Гроо получил от замдиректора ООО "Амуртрансстрой" взятку в размере 3,99 миллиона рублей за способствование при заключении договоров субподряда между обществом и МУП "Дорремстрой" по контракту на ремонт улиц Сеченова - 1220-й километр в Хабаровске. Тогда субподрядчику необоснованно были перечислены 7,4 миллиона рублей. Индустриальный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере), части 1 статьи 285 УК РФ (использование служебных полномочий). Последнее дело прекращено в связи с истечением срока давности, уточняет прокуратура. "Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 4,7 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на пять лет. Материальный ущерб, причиненный администрации города, взыскан в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства. Как рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве, еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении экс-чиновника рассматривается в Центральном районном суде Хабаровска. Гроо от мэрии с фирмой заключил контракт на разработку проектной документации капремонта Амурского бульвара в Хабаровске на 4,5 миллиона рублей, не собираясь выполнять его условия. Еще одно расследование по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) продолжается, уточнила собеседница агентства. В 2018 году Гроо по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" заключил муниципальный контракт на оснащение перекрёстков и опасных участков дорог города системами видеофиксации. Сумма контракта превысила 54 миллиона рублей. Как показала прокурорская проверка, с даты ввода оборудования в эксплуатацию все 12 видеокомплексов не функционируют. Установленное видеооборудование было незаконно принято и оплачено как исправное, претензий к его работе не высказывалось.

https://ria.ru/20221229/prigovor-1842165090.html

https://ria.ru/20221226/arest-1841511247.html

хабаровск

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, взятка