https://ria.ru/20230110/vvp-1843968097.html

Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП в 2023 году

Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2023

Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП в 2023 году

Всемирный банк спрогнозировал снижение валового внутреннего продукта России в этом году на 3,3 процента, говорится в обновленном докладе о перспективах мировой... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:09

2023-01-10T18:09

2023-01-10T20:56

экономика

россия

всемирный банк

ввп

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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Всемирный банк спрогнозировал снижение валового внутреннего продукта России в этом году на 3,3 процента, говорится в обновленном докладе о перспективах мировой экономики.Среди причин авторы исследования назвали нефтяное эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, введение которого запланировано на февраль, и сокращение экспорта природного газа из-за остановки "Северного потока".Во Всемирном банке ожидают рост ВВП России на 1,6 процента в следующем году за счет расширения потребления и восстановления экспорта, который Москва будет переориентировать на другие страны.В октябре организация предполагала снижение этого показателя в 2023 году на 3,6 процента, прогноз по 2024 году был таким же.

https://ria.ru/20230110/defitsit-1843901369.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, всемирный банк, ввп