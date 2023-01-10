https://ria.ru/20230110/vvp-1843968097.html
Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП в 2023 году
Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2023
Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП в 2023 году
Всемирный банк спрогнозировал снижение валового внутреннего продукта России в этом году на 3,3 процента, говорится в обновленном докладе о перспективах мировой... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:09
2023-01-10T18:09
2023-01-10T20:56
экономика
россия
всемирный банк
ввп
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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Всемирный банк спрогнозировал снижение валового внутреннего продукта России в этом году на 3,3 процента, говорится в обновленном докладе о перспективах мировой экономики.Среди причин авторы исследования назвали нефтяное эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, введение которого запланировано на февраль, и сокращение экспорта природного газа из-за остановки "Северного потока".Во Всемирном банке ожидают рост ВВП России на 1,6 процента в следующем году за счет расширения потребления и восстановления экспорта, который Москва будет переориентировать на другие страны.В октябре организация предполагала снижение этого показателя в 2023 году на 3,6 процента, прогноз по 2024 году был таким же.
https://ria.ru/20230110/defitsit-1843901369.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, всемирный банк, ввп
Экономика, Россия, Всемирный банк, ВВП
18:09 10.01.2023 (обновлено: 20:56 10.01.2023)
Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП в 2023 году
Всемирный банк спрогнозировал снижение российского ВВП в 2023 году на 3,3 процента