https://ria.ru/20230110/vsu-1843897899.html

ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.01.2023

ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили до 50 украинских военных, а также семь единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:29

2023-01-10T14:29

2023-01-10T14:31

специальная военная операция на украине

россия

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили до 50 украинских военных, а также семь единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, в мире, вооруженные силы украины