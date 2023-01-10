https://ria.ru/20230110/vsu-1843897899.html
ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.01.2023
ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили до 50 украинских военных, а также семь единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:29
2023-01-10T14:29
2023-01-10T14:31
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_3697ba3f9be9147979519e1c1fd63320.jpg
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили до 50 украинских военных, а также семь единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_c09f441e64f8c6bce024c857585c0ca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
14:29 10.01.2023 (обновлено: 14:31 10.01.2023)
ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ, один танк на Донецком направлении