https://ria.ru/20230110/vosstanovlenie-1843982737.html

Украина хочет получить 17 миллиардов долларов на восстановление страны

Украина хочет получить 17 миллиардов долларов на восстановление страны - РИА Новости, 10.01.2023

Украина хочет получить 17 миллиардов долларов на восстановление страны

Украина рассчитывает получить в этом году, в том числе от западных партнеров, 17 миллиардов долларов на первоочередное восстановление поврежденного в результате РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:07

2023-01-10T19:07

2023-01-10T19:07

денис шмыгаль

украина

всемирный банк

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украина рассчитывает получить в этом году, в том числе от западных партнеров, 17 миллиардов долларов на первоочередное восстановление поврежденного в результате военных действий имущества, сообщил во вторник украинский премьер Денис Шмыгаль. "На сегодня общая сумма на восстановление из уже понятных нам источников составляет около 110 миллиардов гривен (почти 3 миллиарда долларов – ред.). Всего в этом году рассчитываем получить 17 миллиардов долларов или 680 миллиардов гривен на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества", - сказал Шмыгаль во время заседания кабмина, видео которого он разместил у себя в Telegram-канале. По его словам, начать восстановление планируют в этом году. Источниками финансирования будут конфискованные российские средства, деньги бюджета Украины – 35 миллиардов гривен (952,3 миллиона долларов), помощь международных партнеров и средства доноров. Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230110/ukraina-1843854577.html

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денис шмыгаль, украина, всемирный банк