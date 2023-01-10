https://ria.ru/20230110/voennye-1843896960.html
Российские войска уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении
Российские войска уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.01.2023
Российские войска уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных убитыми и ранеными, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:28
2023-01-10T14:28
2023-01-10T14:34
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных убитыми и ранеными, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы Украины
14:28 10.01.2023 (обновлено: 14:34 10.01.2023)
Российские войска уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: российские войска уничтожили до 20 украинских военных на Купянском направлении