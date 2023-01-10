https://ria.ru/20230110/voennye-1843896960.html

Российские войска уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении

Российские войска уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.01.2023

Российские войска уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных убитыми и ранеными, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:28

2023-01-10T14:28

2023-01-10T14:34

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных убитыми и ранеными, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины