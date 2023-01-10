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Боевой дух российской армии в Донбассе достаточно высок, заявил Пушилин
Боевой дух российской армии в Донбассе достаточно высок, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.01.2023
Боевой дух российской армии в Донбассе достаточно высок, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что боевой дух российских военных на линии соприкосновения в Донбассе находится на высоком уровне, но при этом никто не... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T23:48
2023-01-10T23:48
2023-01-10T23:48
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донбасс
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что боевой дух российских военных на линии соприкосновения в Донбассе находится на высоком уровне, но при этом никто не расслабляется. "Боевой дух у подразделений достаточно высок... Что касается в целом российской армии,... можно говорить, что мотивация на высоком уровне, а с учетом того, что прибывают и новые силы, новые обученные подразделения, что, конечно же, позволяет командирам проводить на отдельных участках и ротацию, и давать ребятам отдохнуть, это тоже достаточно серьезное подспорье, особенно в таких непростых погодных условиях. Но при этом понимаем - ни на минуту нельзя расслабляться", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донбасс, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боевой дух российской армии в Донбассе достаточно высок, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что боевой дух у подразделений на линии соприкосновения достаточно высок