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Боевой дух российской армии в Донбассе достаточно высок, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/voennosluzhaschie-1844012481.html
Боевой дух российской армии в Донбассе достаточно высок, заявил Пушилин
Боевой дух российской армии в Донбассе достаточно высок, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.01.2023
Боевой дух российской армии в Донбассе достаточно высок, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что боевой дух российских военных на линии соприкосновения в Донбассе находится на высоком уровне, но при этом никто не... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T23:48
2023-01-10T23:48
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донбасс
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что боевой дух российских военных на линии соприкосновения в Донбассе находится на высоком уровне, но при этом никто не расслабляется. "Боевой дух у подразделений достаточно высок... Что касается в целом российской армии,... можно говорить, что мотивация на высоком уровне, а с учетом того, что прибывают и новые силы, новые обученные подразделения, что, конечно же, позволяет командирам проводить на отдельных участках и ротацию, и давать ребятам отдохнуть, это тоже достаточно серьезное подспорье, особенно в таких непростых погодных условиях. Но при этом понимаем - ни на минуту нельзя расслабляться", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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денис пушилин, донбасс, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
23:48 10.01.2023
 
Боевой дух российской армии в Донбассе достаточно высок, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что боевой дух у подразделений на линии соприкосновения достаточно высок

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Военнослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что боевой дух российских военных на линии соприкосновения в Донбассе находится на высоком уровне, но при этом никто не расслабляется.
"Боевой дух у подразделений достаточно высок... Что касается в целом российской армии,... можно говорить, что мотивация на высоком уровне, а с учетом того, что прибывают и новые силы, новые обученные подразделения, что, конечно же, позволяет командирам проводить на отдельных участках и ротацию, и давать ребятам отдохнуть, это тоже достаточно серьезное подспорье, особенно в таких непростых погодных условиях. Но при этом понимаем - ни на минуту нельзя расслабляться", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонбассДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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