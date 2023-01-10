https://ria.ru/20230110/voennosluzhaschie-1844012481.html

Боевой дух российской армии в Донбассе достаточно высок, заявил Пушилин

Боевой дух российской армии в Донбассе достаточно высок, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.01.2023

Боевой дух российской армии в Донбассе достаточно высок, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что боевой дух российских военных на линии соприкосновения в Донбассе находится на высоком уровне, но при этом никто не... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T23:48

2023-01-10T23:48

2023-01-10T23:48

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донбасс

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840738176_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_edffec21b68fd1265608f69eb9e3d4d8.jpg

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что боевой дух российских военных на линии соприкосновения в Донбассе находится на высоком уровне, но при этом никто не расслабляется. "Боевой дух у подразделений достаточно высок... Что касается в целом российской армии,... можно говорить, что мотивация на высоком уровне, а с учетом того, что прибывают и новые силы, новые обученные подразделения, что, конечно же, позволяет командирам проводить на отдельных участках и ротацию, и давать ребятам отдохнуть, это тоже достаточно серьезное подспорье, особенно в таких непростых погодных условиях. Но при этом понимаем - ни на минуту нельзя расслабляться", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

денис пушилин, донбасс, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр