https://ria.ru/20230110/ventshakhty-1843891808.html

Специалисты обновили более 730 вентиляционных шахт в Москве за 2022 год

Специалисты обновили более 730 вентиляционных шахт в Москве за 2022 год - РИА Новости, 10.01.2023

Специалисты обновили более 730 вентиляционных шахт в Москве за 2022 год

Специалисты обновили более 730 вентиляционных шахт в Москве за 2022 год, что почти в полтора раза больше, чем планировалось изначально, заявил заммэра столицы... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:09

2023-01-10T14:09

2023-01-10T14:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843890643_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_32c7f44c369d386f02b57a6e4594ee6b.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Специалисты обновили более 730 вентиляционных шахт в Москве за 2022 год, что почти в полтора раза больше, чем планировалось изначально, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовала программа благоустройства общественных пространств. Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки. Отмечается, что в рамках работ специалисты тщательно очищают бетонные поверхности от старой штукатурки, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, а также при необходимости меняют вентиляторы. Уточняется, что облицовка вентшахт выполняется в теплое время года, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом. Специалисты используют материалы и оборудование от российских производителей.

https://realty.ria.ru/20221005/kabel-1821665032.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков