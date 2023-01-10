https://ria.ru/20230110/ventshakhty-1843891808.html
Специалисты обновили более 730 вентиляционных шахт в Москве за 2022 год
Специалисты обновили более 730 вентиляционных шахт в Москве за 2022 год - РИА Новости, 10.01.2023
Специалисты обновили более 730 вентиляционных шахт в Москве за 2022 год
Специалисты обновили более 730 вентиляционных шахт в Москве за 2022 год, что почти в полтора раза больше, чем планировалось изначально, заявил заммэра столицы... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:09
2023-01-10T14:09
2023-01-10T14:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
петр бирюков
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Специалисты обновили более 730 вентиляционных шахт в Москве за 2022 год, что почти в полтора раза больше, чем планировалось изначально, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовала программа благоустройства общественных пространств. Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки. Отмечается, что в рамках работ специалисты тщательно очищают бетонные поверхности от старой штукатурки, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, а также при необходимости меняют вентиляторы. Уточняется, что облицовка вентшахт выполняется в теплое время года, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом. Специалисты используют материалы и оборудование от российских производителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Петр Бирюков
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Специалисты обновили более 730 вентиляционных шахт в Москве за 2022 год, что почти в полтора раза больше, чем планировалось изначально, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра напомнил, что модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовала программа благоустройства общественных пространств. Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки.
"Специалисты комплекса городского хозяйства за прошлый год отремонтировали более 730 вентшахт, что почти в полтора раза больше, чем изначально планировалось. Обновили, в частности, объекты на Ленинском и Кутузовском проспектах
, Волоколамском шоссе", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства
.
Отмечается, что в рамках работ специалисты тщательно очищают бетонные поверхности от старой штукатурки, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, а также при необходимости меняют вентиляторы. Уточняется, что облицовка вентшахт выполняется в теплое время года, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом. Специалисты используют материалы и оборудование от российских производителей.