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В Ватикане возобновят дело по исчезновению подростка после фильма Netflix - РИА Новости, 10.01.2023
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Культура
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В Ватикане возобновят дело по исчезновению подростка после фильма Netflix
В Ватикане возобновят дело по исчезновению подростка после фильма Netflix - РИА Новости, 10.01.2023
В Ватикане возобновят дело по исчезновению подростка после фильма Netflix
В Ватикане возобновят расследование исчезновения 15-летней Эмануэлы Орланди спустя несколько месяцев после премьеры документального четырехсерийного фильма о... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:45
2023-01-10T11:45
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Ватикане возобновят расследование исчезновения 15-летней Эмануэлы Орланди спустя несколько месяцев после премьеры документального четырехсерийного фильма о ней на Netflix, сообщает Sky News.К делу вернулись по просьбам семьи девушки, заявил представитель Ватикана Маттео Бруни. Девочка-подросток пропала в 1983 году. Она была дочерью рядового сотрудника Ватикана. 22 июня Эмануэла отправилась на урок музыки в Риме, и больше родные ее не видели. Вокруг этого исчезновения сложилось немало конспирологических теорий. Пропажу Орланди связывали с заговором с целью убийства Святого Иоанна Павла II, финансовым скандалом с участием банка Ватикана и преступного мира Рима.В проекте Netflix "Девушка из Ватикана" исследуются эти сценарии, а также предоставляются новые свидетельства (evidence): по словам подруги Эмануэлы, за неделю до исчезновения девушка рассказала ей о домогательствах со стороны высокопоставленного священнослужителя. Мини-сериал "Девушка из Ватикана" вышел 20 октября 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, ватикан
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Ватикан
11:45 10.01.2023
 
В Ватикане возобновят дело по исчезновению подростка после фильма Netflix

В Ватикане возобновят дело по исчезновению 15-летней Эмануэлы Орланди после фильма Netflix

© Pixabay / Pixabay/Julius_SilverВатикан
Ватикан - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Pixabay / Pixabay/Julius_Silver
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Ватикане возобновят расследование исчезновения 15-летней Эмануэлы Орланди спустя несколько месяцев после премьеры документального четырехсерийного фильма о ней на Netflix, сообщает Sky News.
К делу вернулись по просьбам семьи девушки, заявил представитель Ватикана Маттео Бруни.
Девочка-подросток пропала в 1983 году. Она была дочерью рядового сотрудника Ватикана. 22 июня Эмануэла отправилась на урок музыки в Риме, и больше родные ее не видели.
Вокруг этого исчезновения сложилось немало конспирологических теорий. Пропажу Орланди связывали с заговором с целью убийства Святого Иоанна Павла II, финансовым скандалом с участием банка Ватикана и преступного мира Рима.
В проекте Netflix "Девушка из Ватикана" исследуются эти сценарии, а также предоставляются новые свидетельства (evidence): по словам подруги Эмануэлы, за неделю до исчезновения девушка рассказала ей о домогательствах со стороны высокопоставленного священнослужителя.
Мини-сериал "Девушка из Ватикана" вышел 20 октября 2022 года.
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