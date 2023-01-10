https://ria.ru/20230110/vatikan-1843820645.html

В Ватикане возобновят дело по исчезновению подростка после фильма Netflix

В Ватикане возобновят дело по исчезновению подростка после фильма Netflix - РИА Новости, 10.01.2023

В Ватикане возобновят дело по исчезновению подростка после фильма Netflix

В Ватикане возобновят расследование исчезновения 15-летней Эмануэлы Орланди спустя несколько месяцев после премьеры документального четырехсерийного фильма о... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:45

2023-01-10T11:45

2023-01-10T11:45

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Ватикане возобновят расследование исчезновения 15-летней Эмануэлы Орланди спустя несколько месяцев после премьеры документального четырехсерийного фильма о ней на Netflix, сообщает Sky News.К делу вернулись по просьбам семьи девушки, заявил представитель Ватикана Маттео Бруни. Девочка-подросток пропала в 1983 году. Она была дочерью рядового сотрудника Ватикана. 22 июня Эмануэла отправилась на урок музыки в Риме, и больше родные ее не видели. Вокруг этого исчезновения сложилось немало конспирологических теорий. Пропажу Орланди связывали с заговором с целью убийства Святого Иоанна Павла II, финансовым скандалом с участием банка Ватикана и преступного мира Рима.В проекте Netflix "Девушка из Ватикана" исследуются эти сценарии, а также предоставляются новые свидетельства (evidence): по словам подруги Эмануэлы, за неделю до исчезновения девушка рассказала ей о домогательствах со стороны высокопоставленного священнослужителя. Мини-сериал "Девушка из Ватикана" вышел 20 октября 2022 года.

https://ria.ru/20221117/baldwin-1832155216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, ватикан