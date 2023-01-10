https://ria.ru/20230110/valyuta-1843879465.html

Доля валютных вкладов в России в ноябре опустилась ниже 15 процентов

Доля валютных вкладов в России в ноябре опустилась ниже 15 процентов - РИА Новости, 10.01.2023

Доля валютных вкладов в России в ноябре опустилась ниже 15 процентов

Интерес к депозитам в валюте в России за ноябрь прошлого года снизился по сравнению с октябрем на 0,4 процентного пункта и их доля составила 14,9%, говорится в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:17

2023-01-10T13:17

2023-01-10T13:17

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

валюта

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Интерес к депозитам в валюте в России за ноябрь прошлого года снизился по сравнению с октябрем на 0,4 процентного пункта и их доля составила 14,9%, говорится в материалах Банка России. Кроме того, по данным регулятора, доля валютных депозитов населения в банковском секторе в ноябре снизилась до 9,7% с 10% в октябре. Что же касается объёмов этих депозитов, то, согласно расчетам РИА Новости, он в ноябре снизился до 55,3 миллиарда долларов, обновив минимум с конца 2008 года. Кроме того, доля валютных депозитов нефинансовых организаций в ноябре снизилась до 21,1% с 21,6% в октябре. При этом доля валютных депозитов других финансовых организаций в ноябре выросла в банках до 8,1% по сравнению с 7,3% в октябре.

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россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, валюта