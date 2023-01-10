https://ria.ru/20230110/valyuta-1843879465.html
Доля валютных вкладов в России в ноябре опустилась ниже 15 процентов
Доля валютных вкладов в России в ноябре опустилась ниже 15 процентов - РИА Новости, 10.01.2023
Доля валютных вкладов в России в ноябре опустилась ниже 15 процентов
Интерес к депозитам в валюте в России за ноябрь прошлого года снизился по сравнению с октябрем на 0,4 процентного пункта и их доля составила 14,9%, говорится в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:17
2023-01-10T13:17
2023-01-10T13:17
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Интерес к депозитам в валюте в России за ноябрь прошлого года снизился по сравнению с октябрем на 0,4 процентного пункта и их доля составила 14,9%, говорится в материалах Банка России. Кроме того, по данным регулятора, доля валютных депозитов населения в банковском секторе в ноябре снизилась до 9,7% с 10% в октябре. Что же касается объёмов этих депозитов, то, согласно расчетам РИА Новости, он в ноябре снизился до 55,3 миллиарда долларов, обновив минимум с конца 2008 года. Кроме того, доля валютных депозитов нефинансовых организаций в ноябре снизилась до 21,1% с 21,6% в октябре. При этом доля валютных депозитов других финансовых организаций в ноябре выросла в банках до 8,1% по сравнению с 7,3% в октябре.
https://ria.ru/20230103/valyuta-1842900230.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, валюта
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Валюта
Доля валютных вкладов в России в ноябре опустилась ниже 15 процентов
ЦБ: доля валютных вкладов в России в ноябре составила 14,9 процента
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Интерес к депозитам в валюте в России за ноябрь прошлого года снизился по сравнению с октябрем на 0,4 процентного пункта и их доля составила 14,9%, говорится в материалах Банка России
.
"В ноябре 2022 года показатель валютизации депозитов продолжил снижаться (-0,4 п.п.) и составил 14,9% (минимальный уровень с 2015 года)", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным регулятора, доля валютных депозитов населения в банковском секторе в ноябре снизилась до 9,7% с 10% в октябре. Что же касается объёмов этих депозитов, то, согласно расчетам РИА Новости, он в ноябре снизился до 55,3 миллиарда долларов, обновив минимум с конца 2008 года.
Кроме того, доля валютных депозитов нефинансовых организаций в ноябре снизилась до 21,1% с 21,6% в октябре.
При этом доля валютных депозитов других финансовых организаций в ноябре выросла в банках до 8,1% по сравнению с 7,3% в октябре.