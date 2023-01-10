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Заслуженная артистка умерла в 39 лет - РИА Новости, 10.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230110/utrata-1843791704.html
Заслуженная артистка умерла в 39 лет
Заслуженная артистка умерла в 39 лет - РИА Новости, 10.01.2023
Заслуженная артистка умерла в 39 лет
Заслуженная артистка Республики Башкортостан Наркас Юмагузина умерла на 40-м году жизни, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T02:00
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культура
республика башкортостан
театр
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Заслуженная артистка Республики Башкортостан Наркас Юмагузина умерла на 40-м году жизни, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры."Театральное искусство и культура Башкортостана понесли тяжелую утрату – после тяжелой болезни ушла из жизни заслуженная артистка", - гласит сообщение. Ей было 39 лет.Артистка служила в Салаватском государственном башкирском драматическом театре. Юмагузина обладала великолепными внешними данными, богатым голосом, ярким актерским темпераментом. Ее универсальный, гибкий талант позволял ей играть практически во всех театральных жанрах.Коллеги вспоминают о Наркас Юмагузиной как о светлом, неравнодушном, отзывчивом человеке, способной понять и готовой помочь другим. У нее остались муж, заслуженный артист Башкирии Мирас Юмагузин, и две дочери.
https://ria.ru/20230109/shatko-1843661188.html
республика башкортостан
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республика башкортостан, театр
Культура, Республика Башкортостан, Театр
02:00 10.01.2023 (обновлено: 09:09 10.01.2023)
 
Заслуженная артистка умерла в 39 лет

Заслуженная артистка Башкирии Юмагузина умерла в 39 лет

© Фото : Салаватский башкирский драмтеатрНаркас Юмагузина
Наркас Юмагузина - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Салаватский башкирский драмтеатр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Заслуженная артистка Республики Башкортостан Наркас Юмагузина умерла на 40-м году жизни, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.
"Театральное искусство и культура Башкортостана понесли тяжелую утрату – после тяжелой болезни ушла из жизни заслуженная артистка", - гласит сообщение. Ей было 39 лет.
Заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 14:42Культура
Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько
Артистка служила в Салаватском государственном башкирском драматическом театре. Юмагузина обладала великолепными внешними данными, богатым голосом, ярким актерским темпераментом. Ее универсальный, гибкий талант позволял ей играть практически во всех театральных жанрах.
Коллеги вспоминают о Наркас Юмагузиной как о светлом, неравнодушном, отзывчивом человеке, способной понять и готовой помочь другим. У нее остались муж, заслуженный артист Башкирии Мирас Юмагузин, и две дочери.
 
КультураРеспублика БашкортостанТеатр
 
 
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