https://ria.ru/20230110/utrata-1843791704.html

Заслуженная артистка умерла в 39 лет

Заслуженная артистка умерла в 39 лет - РИА Новости, 10.01.2023

Заслуженная артистка умерла в 39 лет

Заслуженная артистка Республики Башкортостан Наркас Юмагузина умерла на 40-м году жизни, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T02:00

2023-01-10T02:00

2023-01-10T09:09

культура

республика башкортостан

театр

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Заслуженная артистка Республики Башкортостан Наркас Юмагузина умерла на 40-м году жизни, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры."Театральное искусство и культура Башкортостана понесли тяжелую утрату – после тяжелой болезни ушла из жизни заслуженная артистка", - гласит сообщение. Ей было 39 лет.Артистка служила в Салаватском государственном башкирском драматическом театре. Юмагузина обладала великолепными внешними данными, богатым голосом, ярким актерским темпераментом. Ее универсальный, гибкий талант позволял ей играть практически во всех театральных жанрах.Коллеги вспоминают о Наркас Юмагузиной как о светлом, неравнодушном, отзывчивом человеке, способной понять и готовой помочь другим. У нее остались муж, заслуженный артист Башкирии Мирас Юмагузин, и две дочери.

https://ria.ru/20230109/shatko-1843661188.html

республика башкортостан

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республика башкортостан, театр