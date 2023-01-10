https://ria.ru/20230110/utrata-1843791704.html
Заслуженная артистка умерла в 39 лет
Заслуженная артистка умерла в 39 лет - РИА Новости, 10.01.2023
Заслуженная артистка умерла в 39 лет
Заслуженная артистка Республики Башкортостан Наркас Юмагузина умерла на 40-м году жизни, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T02:00
2023-01-10T02:00
2023-01-10T09:09
культура
республика башкортостан
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843806983_0:65:1439:874_1920x0_80_0_0_5c666cccd82b6ac5b1feb892b3d43bd8.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Заслуженная артистка Республики Башкортостан Наркас Юмагузина умерла на 40-м году жизни, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры."Театральное искусство и культура Башкортостана понесли тяжелую утрату – после тяжелой болезни ушла из жизни заслуженная артистка", - гласит сообщение. Ей было 39 лет.Артистка служила в Салаватском государственном башкирском драматическом театре. Юмагузина обладала великолепными внешними данными, богатым голосом, ярким актерским темпераментом. Ее универсальный, гибкий талант позволял ей играть практически во всех театральных жанрах.Коллеги вспоминают о Наркас Юмагузиной как о светлом, неравнодушном, отзывчивом человеке, способной понять и готовой помочь другим. У нее остались муж, заслуженный артист Башкирии Мирас Юмагузин, и две дочери.
https://ria.ru/20230109/shatko-1843661188.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843806983_0:0:1439:1080_1920x0_80_0_0_1b02d1f8e07dca395d7c64ada8f9e0cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, театр
Культура, Республика Башкортостан, Театр
02:00 10.01.2023 (обновлено: 09:09 10.01.2023)
Заслуженная артистка умерла в 39 лет
Заслуженная артистка Башкирии Юмагузина умерла в 39 лет