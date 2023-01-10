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Мелони обсудила в Ватикане ситуацию на Украине - РИА Новости, 10.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230110/ukraina-1843923444.html
Мелони обсудила в Ватикане ситуацию на Украине
Мелони обсудила в Ватикане ситуацию на Украине - РИА Новости, 10.01.2023
Мелони обсудила в Ватикане ситуацию на Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила в Ватикане ситуацию вокруг Украины, вопросы демографии и борьбы с бедностью, сообщила служба печати Святого... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:36
2023-01-10T15:36
религия
джорджа мелони
пьетро паролин
ватикан
италия
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 10 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила в Ватикане ситуацию вокруг Украины, вопросы демографии и борьбы с бедностью, сообщила служба печати Святого престола. Итальянский лидер после аудиенции у папы Римского Франциска провела переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером. В ходе "сердечных переговоров в государственном секретариате" их участники коснулись ряда вопросов, "связанных с социальной ситуации в Италии, с особым упором на проблемы, связанные с борьбой с бедностью, семьей, демографической ситуацией и образованием молодежи". "В продолжение беседы были рассмотрены вопросы международного характера, с особым упором на Европу, конфликт на Украине и миграцию", - говорится в сообщении Ватикана. Мелони прибыла в Ватикан с дочкой Джиневрой и своим партнером. Беседа с папой Франциском продлилась чуть более получаса. По информации местных СМИ, в ходе традиционного обмена подарками понтифик вручил Мелони бронзовую фигуру, символизирующую любовь, а также папские документы, включая "Энциклику о мире на Украине". Премьер Италии, в свою очередь, подарила Франциску редкие книги и статуэтку с ангелом.
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джорджа мелони, пьетро паролин, ватикан, италия, украина, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Джорджа Мелони, Пьетро Паролин, Ватикан, Италия, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
15:36 10.01.2023
 
Мелони обсудила в Ватикане ситуацию на Украине

Премьер Италии Мелони обсудила в Ватикане Украину, борьбу с бедностью и вопросы семьи

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 10 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила в Ватикане ситуацию вокруг Украины, вопросы демографии и борьбы с бедностью, сообщила служба печати Святого престола.
Итальянский лидер после аудиенции у папы Римского Франциска провела переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером.
В ходе "сердечных переговоров в государственном секретариате" их участники коснулись ряда вопросов, "связанных с социальной ситуации в Италии, с особым упором на проблемы, связанные с борьбой с бедностью, семьей, демографической ситуацией и образованием молодежи".
"В продолжение беседы были рассмотрены вопросы международного характера, с особым упором на Европу, конфликт на Украине и миграцию", - говорится в сообщении Ватикана.
Мелони прибыла в Ватикан с дочкой Джиневрой и своим партнером. Беседа с папой Франциском продлилась чуть более получаса. По информации местных СМИ, в ходе традиционного обмена подарками понтифик вручил Мелони бронзовую фигуру, символизирующую любовь, а также папские документы, включая "Энциклику о мире на Украине". Премьер Италии, в свою очередь, подарила Франциску редкие книги и статуэтку с ангелом.
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РелигияДжорджа МелониПьетро ПаролинВатиканИталияУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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