https://ria.ru/20230110/ukraina-1843923444.html

Мелони обсудила в Ватикане ситуацию на Украине

Мелони обсудила в Ватикане ситуацию на Украине - РИА Новости, 10.01.2023

Мелони обсудила в Ватикане ситуацию на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила в Ватикане ситуацию вокруг Украины, вопросы демографии и борьбы с бедностью, сообщила служба печати Святого... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:36

2023-01-10T15:36

2023-01-10T15:36

религия

джорджа мелони

пьетро паролин

ватикан

италия

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 10 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила в Ватикане ситуацию вокруг Украины, вопросы демографии и борьбы с бедностью, сообщила служба печати Святого престола. Итальянский лидер после аудиенции у папы Римского Франциска провела переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером. В ходе "сердечных переговоров в государственном секретариате" их участники коснулись ряда вопросов, "связанных с социальной ситуации в Италии, с особым упором на проблемы, связанные с борьбой с бедностью, семьей, демографической ситуацией и образованием молодежи". "В продолжение беседы были рассмотрены вопросы международного характера, с особым упором на Европу, конфликт на Украине и миграцию", - говорится в сообщении Ватикана. Мелони прибыла в Ватикан с дочкой Джиневрой и своим партнером. Беседа с папой Франциском продлилась чуть более получаса. По информации местных СМИ, в ходе традиционного обмена подарками понтифик вручил Мелони бронзовую фигуру, символизирующую любовь, а также папские документы, включая "Энциклику о мире на Украине". Премьер Италии, в свою очередь, подарила Франциску редкие книги и статуэтку с ангелом.

https://ria.ru/20230108/ukraina-1843477565.html

ватикан

италия

украина

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джорджа мелони, пьетро паролин, ватикан, италия, украина, франциск (хорхе марио бергольо)