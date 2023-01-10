https://ria.ru/20230110/uklonisty-1843930123.html
Киевлянина задержали по подозрению в переправке уклонистов за границу
Киевлянина задержали по подозрению в переправке уклонистов за границу - РИА Новости, 10.01.2023
Киевлянина задержали по подозрению в переправке уклонистов за границу
Житель Киева задержан по подозрению в организации схемы легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:53
2023-01-10T15:53
2023-01-10T15:53
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Житель Киева задержан по подозрению в организации схемы легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную границу под видом волонтеров, сообщили во вторник в городской прокуратуре столицы Украины. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "По процессуальному руководству Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении жителю столицы, который организовал схему легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную границу Украины под видом волонтеров (части 3 статьи 332 УК Украины)", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Согласно материалам следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение в более 10 тысяч гривен (более 270 долларов) способствовал получению гражданами других государств документов для оформления вида на жительство на Украине. Также он предлагал иностранцам, а также украинцам призывного возраста свою помощь в получении документов о статусе волонтера в благотворительном фонде, который занимается доставкой международных гуманитарных грузов. "Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются, устанавливаются другие участники преступной схемы, а также лица, которые ею воспользовались", - подчеркнули в надзорном органе.
https://ria.ru/20230103/perepravka-1842956184.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Киевлянина задержали по подозрению в переправке уклонистов за границу
Киевлянина задержали по подозрению в переправке уклонистов под видом волонтеров за границу
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Житель Киева задержан по подозрению в организации схемы легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную границу под видом волонтеров, сообщили во вторник в городской прокуратуре столицы Украины.
Ранее Верховная рада
по представлению Владимира Зеленского
продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
"По процессуальному руководству Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении жителю столицы, который организовал схему легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную границу Украины под видом волонтеров (части 3 статьи 332 УК Украины)", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Согласно материалам следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение в более 10 тысяч гривен (более 270 долларов) способствовал получению гражданами других государств документов для оформления вида на жительство на Украине. Также он предлагал иностранцам, а также украинцам призывного возраста свою помощь в получении документов о статусе волонтера в благотворительном фонде, который занимается доставкой международных гуманитарных грузов.
"Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются, устанавливаются другие участники преступной схемы, а также лица, которые ею воспользовались", - подчеркнули в надзорном органе.