https://ria.ru/20230110/uklonisty-1843930123.html

Киевлянина задержали по подозрению в переправке уклонистов за границу

Киевлянина задержали по подозрению в переправке уклонистов за границу - РИА Новости, 10.01.2023

Киевлянина задержали по подозрению в переправке уклонистов за границу

Житель Киева задержан по подозрению в организации схемы легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:53

2023-01-10T15:53

2023-01-10T15:53

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Житель Киева задержан по подозрению в организации схемы легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную границу под видом волонтеров, сообщили во вторник в городской прокуратуре столицы Украины. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "По процессуальному руководству Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении жителю столицы, который организовал схему легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную границу Украины под видом волонтеров (части 3 статьи 332 УК Украины)", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Согласно материалам следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение в более 10 тысяч гривен (более 270 долларов) способствовал получению гражданами других государств документов для оформления вида на жительство на Украине. Также он предлагал иностранцам, а также украинцам призывного возраста свою помощь в получении документов о статусе волонтера в благотворительном фонде, который занимается доставкой международных гуманитарных грузов. "Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются, устанавливаются другие участники преступной схемы, а также лица, которые ею воспользовались", - подчеркнули в надзорном органе.

https://ria.ru/20230103/perepravka-1842956184.html

https://ria.ru/20221128/pogranichniki-1834787748.html

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в мире, украина, верховная рада украины