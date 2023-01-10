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В Уфе температура второй день подряд бьет рекорд - РИА Новости, 10.01.2023
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В Уфе температура второй день подряд бьет рекорд
В Уфе температура второй день подряд бьет рекорд - РИА Новости, 10.01.2023
В Уфе температура второй день подряд бьет рекорд
Синоптики второй день регистрируют перекрытие абсолютного минимума температуры воздуха в Уфе, где в ночь на 10 января столбики термометров понизились до минус... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:40
2023-01-10T09:40
уфа
погода
республика башкортостан
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УФА, 10 янв – РИА Новости. Синоптики второй день регистрируют перекрытие абсолютного минимума температуры воздуха в Уфе, где в ночь на 10 января столбики термометров понизились до минус 39 градусов, сообщили в Башкирском управлении гидрометеорологии. Ранее управление сообщало, что в ночь на 9 января перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха в Уфе, где зафиксировали минус 39,1 градуса. "Прошедшей ночью 10 января на метеостанции Уфа-Дема в очередной раз на этой неделе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Температура воздуха понизилась до -39°С. Предыдущий температурный рекорд этого дня наблюдался в 1940 году и составлял -38,4°С", - говорится в сообщении. По данным управления, в центре города температура воздуха прошедшей ночью понижалась до -34,3°С. Самая низкая температура воздуха -39,7° была зарегистрирована метеостанциями Архангельское (Архангельский район) и Кананикольское (Зилаирский район).
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уфа, погода, республика башкортостан
Уфа, Погода, Республика Башкортостан
09:40 10.01.2023
 
В Уфе температура второй день подряд бьет рекорд

В Уфе температура второй день подряд бьет рекорд, опустившись до минус 39

© РИА Новости / Геннадий Карпов / Перейти в медиабанкУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Геннадий Карпов
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УФА, 10 янв – РИА Новости. Синоптики второй день регистрируют перекрытие абсолютного минимума температуры воздуха в Уфе, где в ночь на 10 января столбики термометров понизились до минус 39 градусов, сообщили в Башкирском управлении гидрометеорологии.
Ранее управление сообщало, что в ночь на 9 января перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха в Уфе, где зафиксировали минус 39,1 градуса.
"Прошедшей ночью 10 января на метеостанции Уфа-Дема в очередной раз на этой неделе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Температура воздуха понизилась до -39°С. Предыдущий температурный рекорд этого дня наблюдался в 1940 году и составлял -38,4°С", - говорится в сообщении.
По данным управления, в центре города температура воздуха прошедшей ночью понижалась до -34,3°С. Самая низкая температура воздуха -39,7° была зарегистрирована метеостанциями Архангельское (Архангельский район) и Кананикольское (Зилаирский район).
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