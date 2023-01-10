https://ria.ru/20230110/ufa-1843811718.html

В Уфе температура второй день подряд бьет рекорд

В Уфе температура второй день подряд бьет рекорд - РИА Новости, 10.01.2023

В Уфе температура второй день подряд бьет рекорд

Синоптики второй день регистрируют перекрытие абсолютного минимума температуры воздуха в Уфе, где в ночь на 10 января столбики термометров понизились до минус... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:40

2023-01-10T09:40

2023-01-10T09:40

уфа

погода

республика башкортостан

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УФА, 10 янв – РИА Новости. Синоптики второй день регистрируют перекрытие абсолютного минимума температуры воздуха в Уфе, где в ночь на 10 января столбики термометров понизились до минус 39 градусов, сообщили в Башкирском управлении гидрометеорологии. Ранее управление сообщало, что в ночь на 9 января перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха в Уфе, где зафиксировали минус 39,1 градуса. "Прошедшей ночью 10 января на метеостанции Уфа-Дема в очередной раз на этой неделе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Температура воздуха понизилась до -39°С. Предыдущий температурный рекорд этого дня наблюдался в 1940 году и составлял -38,4°С", - говорится в сообщении. По данным управления, в центре города температура воздуха прошедшей ночью понижалась до -34,3°С. Самая низкая температура воздуха -39,7° была зарегистрирована метеостанциями Архангельское (Архангельский район) и Кананикольское (Зилаирский район).

https://ria.ru/20230109/kholoda-1843620322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

уфа, погода, республика башкортостан