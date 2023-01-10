https://ria.ru/20230110/trevoga-1843852521.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.01.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на юге Украины: в Одесской и Николаевской областях, следует из данных онлайн-карты тревог украинского Минцифры. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:03
2023-01-10T12:03
2023-01-10T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
николаевская область
украина
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на юге Украины: в Одесской и Николаевской областях, следует из данных онлайн-карты тревог украинского Минцифры. Согласно данным ресурса, тревога звучит в Одесской и Николаевской областях а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Местные власти украинских регионов подтвердили сигнал тревоги в своих телеграм-каналах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, николаевская область, украина, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Киев
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу