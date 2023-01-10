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Биография Алексея Толстого

Биография Алексея Толстого - РИА Новости, 10.01.2023

Биография Алексея Толстого

Писатель, общественный деятель, граф Алексей Николаевич Толстой родился 10 января 1883 года (29 декабря 1882 года по старому стилю) в городе Николаевск... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T02:04

2023-01-10T02:04

2023-01-10T02:04

справки

пугачев

алексей толстой (писатель)

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Писатель, общественный деятель, граф Алексей Николаевич Толстой родился 10 января 1883 года (29 декабря 1882 года по старому стилю) в городе Николаевск Самарской губернии (ныне Пугачев Саратовской области). Сын графа Николая Толстого (1849-1900) и детской писательницы Александры Бостром (урожденная Тургенева, 1854-1906). Воспитывался в семье отчима Алексея Бострома.Начальное образование получил дома. В 1897 году семья переехала в Самару, где он поступил в реальное училище. После его окончания в 1901 году уехал в Санкт-Петербург, где поступил на отделение механики Технологического института (ныне Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)).В 1907 году оставил институт, решив посвятить себя литературному труду. В 1905 году дебютировал как поэт. Первая книга (сборник "Лирика") вышла в 1907 году.В 1908 году был опубликован первый рассказ Толстого "Старая башня", в 1911 году – книга стихов "За синими реками".На раннее творчество Толстого оказал влияние поэт и художник Максимилиан Волошин (1877-1932), который в те годы дружил с писателем.В 1909 году Толстой написал свою первую повесть "Неделя в Тургеневе".Известность писателю принесли реалистические рассказы и повести из жизни разоряющегося поместного дворянства (цикл "Заволжье", 1909-1911), а также романы "Чудаки" (первоначально назывался "Две жизни", 1911), "Хромой барин" (1912). С 1914 по 1916 год работал военным корреспондентом газеты "Русские ведомости". Совершил ряд поездок на фронт Первой мировой войны (1914-1918), был в Англии и Франции.В этот период написал ряд очерков и рассказов о войне: рассказы "На горе" (1915); "Под водой" и "Прекрасная дама" (1916). Также обратился к драматургии – "Нечистая сила" и "Касатка" (1916).В 1919 году Толстой эмигрировал во Францию, с 1921 года жил в Германии. В эмиграции были созданы автобиографическая повесть "Детство Никиты" (1919-1920), роман "Хождение по мукам" (1922), а также научно-фантастический роман "Аэлита" (1922-1923). В 1923 году вернулся в СССР.В произведениях 1920-1930-х годов была отражена критика капитализма: рассказы "Черная пятница ", "Мираж" (оба – 1924), научно-фантастический роман "Гиперболоид инженера Гарина" (1925-1927).Разоблачению мещанства был посвящен сатирический роман "Похождения Невзорова, или Ибикус" (1924-1925), теме Гражданской войны (1917-1922) – рассказы "Голубые города" (1925), "Разговор на балконе" (1927), "Гадюка" (1928). События революции и Гражданской войны были воссозданы в монументальной трилогии "Хождение по мукам": романы "Сестры" (вторая редакция – 1925), "Восемнадцатый год" (1927-1928), "Хмурое утро" (1940-1941). Произведение было удостоено Государственной премии СССР (1943).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

пугачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пугачев, алексей толстой (писатель)