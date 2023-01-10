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СМИ: Финляндия отправит Украине танки Leopard при поддержке других стран - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/tanki-1844000777.html
СМИ: Финляндия отправит Украине танки Leopard при поддержке других стран
СМИ: Финляндия отправит Украине танки Leopard при поддержке других стран - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ: Финляндия отправит Украине танки Leopard при поддержке других стран
Руководство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации по отправке танков Leopard Украине и готово рассмотреть возможность участия, если появится группа РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:47
2023-01-10T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
финляндия
германия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв — РИА Новости. Руководство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации по отправке танков Leopard Украине и готово рассмотреть возможность участия, если появится группа стран, поддерживающих поставку, сообщает во вторник со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Финляндия имеет более 200 танков Leopard 2. "Финляндия не принимала никаких решений относительно передачи этих танков. Однако, если появится группа из нескольких стран, поддерживающих передачу танков, Финляндия рассмотрит возможность участия", - говорится в сообщении. Уточняется, что политическое руководство Финляндии ждет решений от Германии и других крупных стран и не собирается первой принимать решение о поставке танков. Для поставки танков Leopard 2 на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии, поскольку танки производятся в Германии, говорится в сообщении. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть в Испании, Греции и Дании, уточняют финские журналисты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230110/donory-1844000161.html
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в мире, сергей лавров, украина, финляндия, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Финляндия, Германия, НАТО
21:47 10.01.2023
 
СМИ: Финляндия отправит Украине танки Leopard при поддержке других стран

YLE: Финляндия рассмотрит отправку Украине танков Leopard при участии других стран

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв — РИА Новости. Руководство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации по отправке танков Leopard Украине и готово рассмотреть возможность участия, если появится группа стран, поддерживающих поставку, сообщает во вторник со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Финляндия имеет более 200 танков Leopard 2.
"Финляндия не принимала никаких решений относительно передачи этих танков. Однако, если появится группа из нескольких стран, поддерживающих передачу танков, Финляндия рассмотрит возможность участия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что политическое руководство Финляндии ждет решений от Германии и других крупных стран и не собирается первой принимать решение о поставке танков.
Здание Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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США проведут встречу доноров военной помощи Украине на следующей неделе
Для поставки танков Leopard 2 на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии, поскольку танки производятся в Германии, говорится в сообщении. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть в Испании, Греции и Дании, уточняют финские журналисты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаФинляндияГерманияНАТО
 
 
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