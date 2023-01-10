https://ria.ru/20230110/tanki-1844000777.html

СМИ: Финляндия отправит Украине танки Leopard при поддержке других стран

СМИ: Финляндия отправит Украине танки Leopard при поддержке других стран - РИА Новости, 10.01.2023

СМИ: Финляндия отправит Украине танки Leopard при поддержке других стран

Руководство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации по отправке танков Leopard Украине и готово рассмотреть возможность участия, если появится группа РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T21:47

2023-01-10T21:47

2023-01-10T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

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финляндия

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нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв — РИА Новости. Руководство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации по отправке танков Leopard Украине и готово рассмотреть возможность участия, если появится группа стран, поддерживающих поставку, сообщает во вторник со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Финляндия имеет более 200 танков Leopard 2. "Финляндия не принимала никаких решений относительно передачи этих танков. Однако, если появится группа из нескольких стран, поддерживающих передачу танков, Финляндия рассмотрит возможность участия", - говорится в сообщении. Уточняется, что политическое руководство Финляндии ждет решений от Германии и других крупных стран и не собирается первой принимать решение о поставке танков. Для поставки танков Leopard 2 на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии, поскольку танки производятся в Германии, говорится в сообщении. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть в Испании, Греции и Дании, уточняют финские журналисты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230110/donory-1844000161.html

https://ria.ru/20230108/kadyrov-1843436418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей лавров, украина, финляндия, германия, нато