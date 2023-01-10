https://ria.ru/20230110/tanki-1843953405.html

СМИ: Британия не приняла окончательного решения по поставке танков Украине

СМИ: Британия не приняла окончательного решения по поставке танков Украине - РИА Новости, 10.01.2023

СМИ: Британия не приняла окончательного решения по поставке танков Украине

Власти Великобритании пока не приняли окончательное решение по поводу возможной поставки британских танков Challenger 2 на Украину, сообщила во вторник газета... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:10

2023-01-10T17:10

2023-01-10T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

риши сунак

украина

великобритания

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Власти Великобритании пока не приняли окончательное решение по поводу возможной поставки британских танков Challenger 2 на Украину, сообщила во вторник газета Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра страны Риши Сунака. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. "Мы не приняли никаких окончательных решений о поставке танков (на Украину) на данном этапе… Пока решения не будут приняты, мы не комментируем спекуляции по поводу того, какая техника может или не может в дальнейшем быть отправлена. Мы продолжим обсуждать с украинскими коллегами, что является лучшим видом (помощи), которую мы можем предоставить. И это делается вместе с нашими союзниками", - цитирует издание представителя премьера. Ранее британский премьер Риши Сунак заявлял, что Великобритания намерена в 2023 году сохранить или увеличить оказываемую Украине военную помощь. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, риши сунак, украина, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр