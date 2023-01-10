Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия не приняла окончательного решения по поставке танков Украине - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/tanki-1843953405.html
СМИ: Британия не приняла окончательного решения по поставке танков Украине
СМИ: Британия не приняла окончательного решения по поставке танков Украине - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ: Британия не приняла окончательного решения по поставке танков Украине
Власти Великобритании пока не приняли окончательное решение по поводу возможной поставки британских танков Challenger 2 на Украину, сообщила во вторник газета... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:10
2023-01-10T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
риши сунак
украина
великобритания
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843700502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87db20403801e84ec545ed98a1da5314.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Власти Великобритании пока не приняли окончательное решение по поводу возможной поставки британских танков Challenger 2 на Украину, сообщила во вторник газета Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра страны Риши Сунака. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. "Мы не приняли никаких окончательных решений о поставке танков (на Украину) на данном этапе… Пока решения не будут приняты, мы не комментируем спекуляции по поводу того, какая техника может или не может в дальнейшем быть отправлена. Мы продолжим обсуждать с украинскими коллегами, что является лучшим видом (помощи), которую мы можем предоставить. И это делается вместе с нашими союзниками", - цитирует издание представителя премьера. Ранее британский премьер Риши Сунак заявлял, что Великобритания намерена в 2023 году сохранить или увеличить оказываемую Украине военную помощь. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843700502_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_50b9697c82c1e987e62152211aecd1b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, риши сунак, украина, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Риши Сунак, Украина, Великобритания, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:10 10.01.2023 (обновлено: 17:11 10.01.2023)
 
СМИ: Британия не приняла окончательного решения по поставке танков Украине

Guardian: Британия не приняла итогового решения по поставке танков Challenger 2 Украине

© Фото : Maj. Charles CalioОсновной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Maj. Charles Calio
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Власти Великобритании пока не приняли окончательное решение по поводу возможной поставки британских танков Challenger 2 на Украину, сообщила во вторник газета Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра страны Риши Сунака.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2.
"Мы не приняли никаких окончательных решений о поставке танков (на Украину) на данном этапе… Пока решения не будут приняты, мы не комментируем спекуляции по поводу того, какая техника может или не может в дальнейшем быть отправлена. Мы продолжим обсуждать с украинскими коллегами, что является лучшим видом (помощи), которую мы можем предоставить. И это делается вместе с нашими союзниками", - цитирует издание представителя премьера. Ранее британский премьер Риши Сунак заявлял, что Великобритания намерена в 2023 году сохранить или увеличить оказываемую Украине военную помощь.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Солдат ВСУ возле французской самоходной гаубицы CAESAR под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Русским теперь не поздоровится". Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРиши СунакУкраинаВеликобританияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала