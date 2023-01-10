17:10 10.01.2023 (обновлено: 17:11 10.01.2023)
СМИ: Британия не приняла окончательного решения по поставке танков Украине
Guardian: Британия не приняла итогового решения по поставке танков Challenger 2 Украине
© Фото : Maj. Charles CalioОсновной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
© Фото : Maj. Charles Calio
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Власти Великобритании пока не приняли окончательное решение по поводу возможной поставки британских танков Challenger 2 на Украину, сообщила во вторник газета Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра страны Риши Сунака.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2.
"Мы не приняли никаких окончательных решений о поставке танков (на Украину) на данном этапе… Пока решения не будут приняты, мы не комментируем спекуляции по поводу того, какая техника может или не может в дальнейшем быть отправлена. Мы продолжим обсуждать с украинскими коллегами, что является лучшим видом (помощи), которую мы можем предоставить. И это делается вместе с нашими союзниками", - цитирует издание представителя премьера. Ранее британский премьер Риши Сунак заявлял, что Великобритания намерена в 2023 году сохранить или увеличить оказываемую Украине военную помощь.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.