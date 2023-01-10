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В Белоруссии завершили сверку учетных данных военнообязанных - РИА Новости, 10.01.2023
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В Белоруссии завершили сверку учетных данных военнообязанных
В Белоруссии завершили сверку учетных данных военнообязанных - РИА Новости, 10.01.2023
В Белоруссии завершили сверку учетных данных военнообязанных
В Белоруссии завершены мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных, сообщила во вторник пресс-служба оборонного ведомства республики. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:57
2023-01-10T17:57
в мире
белоруссия
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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. В Белоруссии завершены мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных, сообщила во вторник пресс-служба оборонного ведомства республики. "В Республике Беларусь завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. Граждане нашей страны с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства", - говорится в сообщении. По данным ведомства, более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных. "Местные исполнительные и распорядительные органы власти, организации совместно с военными комиссариатами поставленную задачу выполнили. Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки", - отметили в минобороны Белоруссии.
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в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
17:57 10.01.2023
 
В Белоруссии завершили сверку учетных данных военнообязанных

В Минобороны Белоруссии сообщили о завершении сверки учетных данных военнообязанных

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 янв - РИА Новости. В Белоруссии завершены мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных, сообщила во вторник пресс-служба оборонного ведомства республики.
"В Республике Беларусь завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. Граждане нашей страны с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных.
"Местные исполнительные и распорядительные органы власти, организации совместно с военными комиссариатами поставленную задачу выполнили. Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки", - отметили в минобороны Белоруссии.
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