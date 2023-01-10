https://ria.ru/20230110/sverka-1843965788.html

В Белоруссии завершили сверку учетных данных военнообязанных

В Белоруссии завершили сверку учетных данных военнообязанных - РИА Новости, 10.01.2023

В Белоруссии завершили сверку учетных данных военнообязанных

В Белоруссии завершены мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных, сообщила во вторник пресс-служба оборонного ведомства республики. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:57

2023-01-10T17:57

2023-01-10T17:57

в мире

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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. В Белоруссии завершены мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных, сообщила во вторник пресс-служба оборонного ведомства республики. "В Республике Беларусь завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. Граждане нашей страны с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства", - говорится в сообщении. По данным ведомства, более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных. "Местные исполнительные и распорядительные органы власти, организации совместно с военными комиссариатами поставленную задачу выполнили. Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки", - отметили в минобороны Белоруссии.

https://ria.ru/20230109/belorussiya-1843779391.html

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