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В Белоруссии завершили сверку учетных данных военнообязанных
В Белоруссии завершили сверку учетных данных военнообязанных - РИА Новости, 10.01.2023
В Белоруссии завершили сверку учетных данных военнообязанных
В Белоруссии завершены мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных, сообщила во вторник пресс-служба оборонного ведомства республики. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:57
2023-01-10T17:57
2023-01-10T17:57
в мире
белоруссия
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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. В Белоруссии завершены мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных, сообщила во вторник пресс-служба оборонного ведомства республики. "В Республике Беларусь завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. Граждане нашей страны с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства", - говорится в сообщении. По данным ведомства, более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных. "Местные исполнительные и распорядительные органы власти, организации совместно с военными комиссариатами поставленную задачу выполнили. Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки", - отметили в минобороны Белоруссии.
https://ria.ru/20230109/belorussiya-1843779391.html
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в мире, белоруссия
В Белоруссии завершили сверку учетных данных военнообязанных
В Минобороны Белоруссии сообщили о завершении сверки учетных данных военнообязанных
МИНСК, 10 янв - РИА Новости.
В Белоруссии завершены мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных, сообщила
во вторник пресс-служба оборонного ведомства республики.
"В Республике Беларусь завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. Граждане нашей страны с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных.
"Местные исполнительные и распорядительные органы власти, организации совместно с военными комиссариатами поставленную задачу выполнили. Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки", - отметили в минобороны Белоруссии.