https://ria.ru/20230110/strategiya-1843916902.html
Утверждена стратегия развития промышленности Тверской области
Утверждена стратегия развития промышленности Тверской области - РИА Новости, 10.01.2023
Утверждена стратегия развития промышленности Тверской области
Правительство Тверской области во вторник на первом заседании в новом году утвердило стратегию развития промышленности региона, сообщает пресс-служба областного РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:25
2023-01-10T15:25
2023-01-10T15:25
тверская область
игорь руденя
технологии
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ТВЕРЬ, 10 янв — РИА Новости. Правительство Тверской области во вторник на первом заседании в новом году утвердило стратегию развития промышленности региона, сообщает пресс-служба областного правительства.Цель стратегии — вхождение области в ТОП-5 регионов Центрального федерального округа по отгрузке готовой продукции обрабатывающей промышленности. Планируется, что объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырастет с 367 миллиардов рублей в 2021 году до не менее 1 триллиона рублей в 2030 году. Планируется создание почти 10 тысяч новых рабочих мест.Он отметил, что при реализации стратегии необходимо развивать существующие и формировать новые зоны опережающего развития, актуализировать комплекс мер государственной поддержки промышленных предприятий, обеспечить своевременную подготовку и переподготовку специалистов.Реализация мероприятий стратегии позволит обеспечить устойчивое развитие действующих предприятий, сформировать новые точки роста и уникальные компетенции, снять кадровые и инфраструктурные ограничения.В работе с действующими предприятиями акцент будет сделан на меры государственной поддержки, на поддержке собственных разработок предприятий, новых технологий и продуктов. Предусмотрено развитие внутрирегиональной кооперации между промышленными предприятиями. Для расширения производственных компетенций предприятий и поддержки их новых проектов через Фонд развития промышленности Тверской области будет запущена программа "Доращивание".Планируется применение практики заключения офсетных контрактов при проведении государственных закупок в сфере домостроения, производстве строительных материалов, автокомпонентов, спецтехники, фармацевтики и медицинских изделий.Запланировано создание 6 зон опережающего развития, которые способны дать новый импульс развитию промышленности в регионе. Это технопарк радиоэлектронной промышленности "Аквариус", международный научно-технический парк "Савёловский", технопарк энергоёмких технологий "Конаковская ГРЭС", индустриальный парк переработки продуктов нефтехимии "Торжок", промышленная площадка "Российский подшипник" на территории индустриально-промышленной зоны "Боровлёво-2", промышленно-производственная особая экономическая зона "Эммаусс".При реализации стратегии будет использоваться кластерный подход. Определены семь ключевых направлений – специальное машиностроение, транспортное машиностроение, лёгкая, полиграфическая, лесоперерабатывающая, пищевая и перерабатывающая промышленности, производство композитных материалов.Также в стратегию развития промышленности Тверской области включены специальные проекты. В частности, особое внимание будет уделено сохранению и увеличению производства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, предусмотрено превращение предприятий, находящихся в сложной ситуации, в новые точки роста, возобновление их производственной деятельности.Стратегия также предусматривает подготовку кадров для отрасли: запланировано создание сети новых промышленных образовательных центров – в Бежецке, Кимрах, Ржеве, Торжке, Твери. Это позволит будущим специалистам во время учебы проходить производственную практику на современных предприятиях, получить востребованную в сфере промышленности специальность, возможность дальнейшего трудоустройства, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221221/proekty-1840236789.html
https://ria.ru/20221226/gazifikatsiya-1841470386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, технологии
Тверская область, Игорь Руденя, Технологии
ТВЕРЬ, 10 янв — РИА Новости. Правительство Тверской области во вторник на первом заседании в новом году утвердило стратегию развития промышленности региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Цель стратегии — вхождение области в ТОП-5 регионов Центрального федерального округа по отгрузке готовой продукции обрабатывающей промышленности. Планируется, что объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырастет с 367 миллиардов рублей в 2021 году до не менее 1 триллиона рублей в 2030 году. Планируется создание почти 10 тысяч новых рабочих мест.
"Стратегия развития промышленности региона должна учитывать как исторически сложившуюся производственную структуру, так и современные тенденции в высокотехнологичных отраслях", — сказал на заседании регионального правительства губернатор области Игорь Руденя
.
Он отметил, что при реализации стратегии необходимо развивать существующие и формировать новые зоны опережающего развития, актуализировать комплекс мер государственной поддержки промышленных предприятий, обеспечить своевременную подготовку и переподготовку специалистов.
Реализация мероприятий стратегии позволит обеспечить устойчивое развитие действующих предприятий, сформировать новые точки роста и уникальные компетенции, снять кадровые и инфраструктурные ограничения.
В работе с действующими предприятиями акцент будет сделан на меры государственной поддержки, на поддержке собственных разработок предприятий, новых технологий и продуктов. Предусмотрено развитие внутрирегиональной кооперации между промышленными предприятиями. Для расширения производственных компетенций предприятий и поддержки их новых проектов через Фонд развития промышленности
Тверской области будет запущена программа "Доращивание".
Планируется применение практики заключения офсетных контрактов при проведении государственных закупок в сфере домостроения, производстве строительных материалов, автокомпонентов, спецтехники, фармацевтики и медицинских изделий.
Запланировано создание 6 зон опережающего развития, которые способны дать новый импульс развитию промышленности в регионе. Это технопарк радиоэлектронной промышленности "Аквариус", международный научно-технический парк "Савёловский", технопарк энергоёмких технологий "Конаковская ГРЭС", индустриальный парк переработки продуктов нефтехимии "Торжок", промышленная площадка "Российский подшипник" на территории индустриально-промышленной зоны "Боровлёво-2", промышленно-производственная особая экономическая зона "Эммаусс".
При реализации стратегии будет использоваться кластерный подход. Определены семь ключевых направлений – специальное машиностроение, транспортное машиностроение, лёгкая, полиграфическая, лесоперерабатывающая, пищевая и перерабатывающая промышленности, производство композитных материалов.
Также в стратегию развития промышленности Тверской области включены специальные проекты. В частности, особое внимание будет уделено сохранению и увеличению производства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, предусмотрено превращение предприятий, находящихся в сложной ситуации, в новые точки роста, возобновление их производственной деятельности.
Стратегия также предусматривает подготовку кадров для отрасли: запланировано создание сети новых промышленных образовательных центров – в Бежецке, Кимрах
, Ржеве
, Торжке
, Твери
. Это позволит будущим специалистам во время учебы проходить производственную практику на современных предприятиях, получить востребованную в сфере промышленности специальность, возможность дальнейшего трудоустройства, пояснили в пресс-службе.